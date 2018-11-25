علاج الكحة عند الأطفال وأسبابها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكحة هى المشكلة التى يواجهها الأطفال دائما وهى عملية يقوم بها الجسم لإزالة المخاط بين الرئتين، ولكنها قد تكون مزمنة وتسبب ألم وضيق، لذلك ينصح بالتزام الراحة وتجنب التعرض للمواد المهيجة التى تزيد من الكحة مثل الاتربة والغبار والمواد الكيميائية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فتعتبر الوصفات الطبيعة هى أنسب الطرق لعلاج الكحة عند الاطفال ومنها:



الكحة

علاج الكحة عند الأطفال

1:عسل النحل، وهو من أكثر الطرق الفعالة لعلاج السعال، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتهدئة الجهاز التنفسى والتخلص من المخاط والسعال المستمر.

2:الليمون، يحتوى الليمون على كمية كبيرة من المعادن والعناصر الغذائية التى تعمل على طرد الجراثيم والبكتيريا من الجسم، وعلاج السعال المستمر كما انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى للطفل.



الكحة عند الاطفال

3:شاى الزنجبيل، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب، وتعمل على علاج الكحة والتخلص من المخاط.

4:شاى الزعتر والقرنفل، اثبتت الدراسات والأبحاث أن الزعتر والقرنقل يحتويان على خصائص مضادة للميكروبات، وتساعد على محاربة عدوى الجهاز التنفسى.

5:النعناع ، يحتوى على نسبة عالية من المهدئات التى تساعد على الاسترخاء وعلاج السعال.

وهناك العديد من الاسباب التى تؤدى للكحة المستمرة والمزمنة عند الاطفال ومنها

أسباب الكحة عند الاطفال



طفل

1: التهاب الشعب الهوائية المزمن.

2:الالتهاب الرئوى.

3:الاصابة بمرض الربو.

4:التليف الكيسى.

5: التعرض للمهيجات البيئية.

6:نزلات البرد والأنفلونزا تسبب العطس والسعال وارتفاع فى درجة الحرارة.

7: الحساسية والتهاب الجيوب الانفية.