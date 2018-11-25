شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض اكتئاب بعد الولادة منها الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتئاب بعد الولادة أحد أهم أشكال الاكتئاب التى يمكن أن تصيب بعض من السيدات بعد الولادة، وخلال الفترة الأولى من حياة الرضيع، الكثير من الأسباب والعوامل تؤثر وتتسبب فى هذه المشكلة وهذا الشعور بالاكتئابى الذى يصيب بعض السيدات فى تلك المرحلة الهامة والفارقة، ويوضح تقرير نشر بموقع everydayhealth الطبى أن الهرمونات واضطراباتها، فضلا عن ما إذا كانت المرأة تعانى من اضطرابات ما يمكن أن تصبح بالفعل عوامل مؤثرة فى الأمر.



اكتئاب بعد الولادة

اعراض اكتئاب بعد الولادة كثيرة

التحديات الكبيرة التى تواجهها السيدة والمسئوليات التى ظهرت فجأة فى حياتها قد تؤثر على مشاعرها بشكل مختلف يختلف من إمرأة إلى أخري، ومن المرجح أن تعانى أغلب السيدات من هذا الشعور الاكتئاب أما إذا تخطت الأسبوعين بعد الولادة ولا زالت تشعر بحالة من اكتئاب الولادة عليها الانتباه لهذه المشكلة، ويمكن أن يصبح الأمر اكتئابا بعد الولادة، ومن أبرز أعراض اكتئاب بعد الولادة أن تشعر الأم الجديدة بحالة من القلق على الدوام والتوتر والشعور بعدم الراحة، فهى متوترة دائما وقلقة بشأن كل شئ وأعصابها مثارة على الدوام، كذلك يعد الهياج أو العصبية السريعة من أبرز أعراض اكتئاب بعد الولادة الذى تعاني خلاله المرأة من نوبات العصبية شديدة وتوتر شديد .



اكتئاب بعد الولادة 1

من أبرز أعراض اكتئاب بعد الولادة أن تعانى المرأة من قلاقل كثيرة أثناء نومها سواء بالأرق الشديد، أو على النقيض الرغبة الدائمة فى النوم المفرط، وفي الحالتين لا تشعر بالراحة، فضلا عن اضطراب علاقتها بالطفل الصغير، واضطراب مشاعرها نحوه ولا تشعر بالارتباط به أو الرغبة فى ذلك، اضطراب الذاكرة وفقدانها بعض الحالات، اضطراب التركيز والاستيعاب الشعور بالحزن الشديد، وعدم القدرة على الاستمتاع بالمولود الجديد ولا بمشاعر إيجابية نحوه ونحو الحياة الجديدة، إضافة أيضا إلى أن أبرز أعراض اكتئاب بعد الولادة يظهر فى شكل الشعور بالذنب من قبل الأم ومن الممكن أن تأتى المرأة خواطر غير سليمة عن إيذاء طفلها.



اكتئاب بعد الولادة

كثير من أعراض اكتئاب بعد الولادة تظهر على الأم، وتحتاج فى هذه الأثناء وقبل تطور الحالة للعرض السريع على مختص نفسى، كذلك توفر عنصر الصراحة بين المريضة ومعالجها بخصوص كل الأعراض والأفكار التى تراودها، يساعد كثيرا على الحصول على طريقة العلاج المناسبة بها.