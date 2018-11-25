شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب العطش الدائم ونصائح لتجنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن يزداد العطش فى فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة وفقدان الجسم الكثير من السوائل ولكن قد يعانى البعض من العطش المستمر سواء فى فصل الشتاء أو الصيف فقد يكون ذلك بسبب مشكلة صحية أو بسبب تناول بعض الأطعمة التى تسبب العطش.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أسباب العطش المستمر هو:

أسباب العطش المستمر



عطش مستمر

1:الاكثار من تناول الاطعمة المالحة أو التى تحتوى على كمية كبيرة من التوابل، فهذه الاطعمة تسبب العطش المستر.

2:الاصابة بمرض السكر، ويعتبر العطش المستمر من ابرز اعراض مرض السكر.

3:الإسهال والقىء، حيث يفقد الجسم العديد من العناصر والسوائل فيه وبالتالى يتعرض للعطش المستمر.



شرب المياه

4:فقدان كمية كبيرة من الدم سواء بسبب النزيف أو التعرض لحادث وإصابات، فذلك يعمل على الحاجة الشديدة للمياه والسوائل عموما.

5:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب العطش المستمر، ومنها مدرات البول وبعض مضادات الذهان.

6:الجفاف، ويحدث ذلك عندما تنقص الكمية المناسبة من السوائل فى الجسم يسبب العرق الغزير والحاجة الشديدة للعطش.

ولتجنب العطش المستمر يجب اتباع بعض النصائح وهى:



العطش

نصائح لتجنب العطش

1:الاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية التى تعمل على تعويض الجسم عن السوائل التى افتقدها فى الجسم.

2:تناول الخضروات والفواكه الغنية بالسوائل والفيتامينات التى تعمل على ترطيب الجسم وعلاج الجفاف.

3:الابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والتوابل التى تزيد من الشعور بالعطش.

4:تناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز والتمر، فهى تخفف من الشعور بالعطش.

5:الابتعاد عن أماكن الحر الشديدة، حتى لا تسبب التعرق الشديد والعطش.