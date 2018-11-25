شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الرجيم القاسى منها ترهل الجلد وتلف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السمنة من المشاكل الصحية التى تسبب الكثير من الأمراض والتى أخطرها أمراض القلب، بالإضافة إلى إنها تسبب مشاكل نفسية للمريض بسبب عدم قدرته على ارتداء الملابس المناسبة لسنه ومسايرة اقرانه فى ممارسة الألعاب الرياضية، لذلك يفكر البعض فى إتباع نظام غذائى سريع لإنقاص الوزن الزائد والذى يسبب مشاكل صحية خطيرة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " livestrong".

ترهل الجلد

يسبب فقدان الوزن السريع في كثير من الأحيان ترهل الجلد سواء فى البطن والذراعين أوالساقين، ويحدث ذلك لأن الجلد فقد بعض مرونته، ولم يكن لديه وقت للتقلص مع باقي الجسم، وهذا ليس له عواقب صحية لكن له اضرار نفسية، ولذلك نصح مركز الصحة بجامعة كولومبيا، بأنه إذا استمر الجلد مترهل بعد عامين من فقدان الوزن، يجب اللجوء للجراحة .





تقليل حجم العضلات

عندما يتبع الإنسان نظام غذائى لفقدان الوزن القاسى، فإنه يخسر الدهون وتقليل حجم العضلات أيضاً، وذلك وفقاً لدراسة نشرت في مجلة "الشهية" في يونيو 2012.

ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى انخفاض كبير في الأنسجة العضلية الخالية من الدهون والعظام، و هذا الانخفاض يمكن أن يؤدى إلى تباطؤ عملية الأيض.

مشاكل صحية بالكبد

ترتبط الإصابة بمرض الكبد الدهني عادة بزيادة وزن الجسم، لكن فى نفس الوقت يسبب فقدان الوزن فى وقت قصير إلى تطور تلف الكبد، وقد يحدث أيضاً بعد إجراء جراحة لتقليل الوزن لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، و قد يعود هذا إلى التغيرات المفاجئة في تشكيل الأحماض الدهنية بعد فقدان الوزن، أو كأثر متبق من زيادة الوزن .





حصى المرارة

يعتبر تكون حصى المرارة أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن السريع، وذلك بسبب أن فقدان الوزن يؤدى لتطور الحصوات الصفراوية، وهى ترسبات صلبة من الكوليسترول تتشكل في المرارة، ويمكن أن تكون غير ضارة، ولكنها تسبب أعراضا مثل الغثيان وألم شديد فى البطن حتى يمكن أن ينصح الطبيب اللجوء لإزالة المرارة.

وقد أشارت شبكة معلومات التحكم في الوزن، فى تقرير لها إلى إن السمنة تزيد من احتمالية الإصابة بالحصوات المرارية، لذلك يجب إنقاص الوزن ولكن ليس سريعاً.



