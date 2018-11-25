انت الان تتابع موضوع العرق والحمل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فترة الحمل يمكن أن تكون رائعة بالنسبة للنساء و لكن فقط إذا تمكن من التعامل مع مضاعفاته ، و أحد هذه المضاعفات هو التعرق ، حيث تواجه العديد من النساء مشكلة التعرق الزائد أثناء الحمل .

أسباب التعرق الزائد أثناء الحمل

1- مع زيادة تدفق الدم في الجلد أثناء الحمل ، تشعر النساء بالدفء ، و بالتالي ، تنتج الغدد العرقية المزيد من العرق للتبريد .

2- مستوى البروجسترون لدى النساء أثناء الحمل يكون مرتفع ، و هذا يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الجلد ، مما يجعل الشعيرات الدموية مفتوحة أكثر ، و يجعل المرأة تشعر أكثر دفئا .

3- بما أن المرأة يتوجب عليها أن تحمل وزن الطفل ، فهذا يعني بذل مجهود أكثر من جسدها ، و هذا الضغط من حمل المزيد من الوزن من شأنه أن يجعل جسمها أكثر دفئًا ، و بالتالي يزيد من التعرق .

التعرق أحد أعراض الحمل المبكر

– التعرق ، أو بشكل صحيح ، التعرق المفرط هو عرض طبيعي للحمل المبكر ، و لكن من المهم تشخيص السبب الصحيح إذا وجد أن المرأة تتعرق بشكل مفرط ، فيجب فحص المرأة جيدًا للتأكد بأنها غير مصابة بأي أمراض مثل أمراض القلب ، و مشاكل الغدة الدرقية و غيرها ، و التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى التعرق المفرط ، و يمكن تشخيص هذه مع إجراءات الاختبار الشائعة .

– يجب على الأمهات اللاتي يشعرن بفرط التعرق بعد حملهن ، أن يقمن بالإبلاغ عن أي تغييرات تواجههن لطبيبهن حتى يمكن إجراء أي اختبار إضافي إذا لزم الأمر ، و على أي حال ، فإن التعرق المفرط خلال فترة الحمل يكون مزعجًا و بشكل خاص إذا استمر الصيف .

– و يجب أن يحصلن على بعض النصائح حول ارتداء الملابس باردة ، و البقاء مفعمة بالرطوبة مع شرب كميات كافية من الماء ، و تجنب الخروج عندما يكون الجو ساخنًا ، و الحفاظ على منشفة في الليل ، و يجب محاولة الحصول على قدر من الهواء النقي في الغرفة .

فرط التعرق الليلي في الحمل

يمكن أن يسبب الحمل التعرق الشديد في الليل و أثناء النوم ، و تعرف هذه الحالة باسم فرط التعرق الليلي ، و هي شائعة خلال سنوات انتقال انقطاع الطمث لدى المرأة أيضًا ، و من المهم تحديد و تمييز السبب الحقيقي لذلك ، و يمكن أن يحدث التعرق الليلي بسبب التغيرات في الهرمونات نتيجة للحمل أو بسبب المناطق المحيطة الدافئة ، و هو أمر طبيعي تمامًا ، و مع ذلك ، يمكن أن يكون سبب ذلك أيضًا بسبب مرض أو عدوى كامنة تحتاج إلى علاج .

علاج التعرق الزائد أثناء الحمل

– أفضل طريقة لعلاج التعرق المفرط خلال فترة الحمل هي الجلوس في غرفة مكيفة ، و تجنب الهواء الطلق ، خاصة خلال أكثر أوقات اليوم حرارة ، و يجب على المرأة أيضا شرب المزيد من السوائل و أخذ الحمامات أكثر برودة ، كما يمكن استخدام كريم مرطب و ارتداء الملابس الخفيفة .

– التعرق هو أيضا من قبل النساء في فترة ما بعد الولادة. ويرجع ذلك إلى أن أنظمة جسمك في وضع زائد لإزالة جميع السوائل الزائدة في جسمك أثناء الحمل. لهذا السبب من المهم أن تتعلم الأمهات الحوامل الحفاظ على برودة أجسادهن أثناء الحمل. من شأنه أن يساعدهم أثناء وبعد الحمل للحفاظ على بهدوء.

– كما يجب تجنب التمارين الثقيلة ، خاصة عندما يكون الجو حارًا جدًا ، و إعطاء الأفضلية لممارسة التمارين في غرف مكيفة و الخروج للمشي في الصباح الباكر أو في المساء ، و ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة مصنوعة من مواد خفيفة وناعمة .

– يمكن وضع بودرة التلك على الجسم ، و خاصة المناطق المعرضة للاحتكاك ، حيث إن بودرة التلك سوف تمتص العرق ، و تجنب تناول الطعام الحار وشرب المشروبات الساخنة ، و المشروبات الكحولية أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو تناول الشوكولاتة أو الحلويات لأنها ستزيد من العرق .