أسرار الرشاقه , جسم رشيق بدون حرمان

الكثير منكم يريد النزول من خلال اتباع حميات غذائيه سريعه النزول كما في بعض المواضيع المطروحه

فلنفترض انك اتبعتها وتم نزول الوزن السؤال هنا: هل تستطيعين ان تستمري على هذه الحميهالقاسيه التي انزلتك 4 كيلو اسبوعيا بالطبع لا اذن ماذا نفعل لكي ننزل بالوزن ماذا نفعل لكي نحافظ على الوزن بعد النزول

كيف نتخلص من الدهون للأبد…الطريقه للاستمتاع بالحيمه وبحياتك بنفس الوقت … ماذا افعل لكي احافظ على بشرتي والكثير الكثير من الاسئله .

اولا من خلال ممارستي لعملي وتجاربي مع المرضى

هذه بعض النقاط التي يمكن ان تفيدك بإذن الله :

– اي نزول فوق 2 كيلو اسبوعيا ( ماعدا الاسابيع الأولى ) يعتبر اجهاد للجسم وسوف يكتسبه فورا بعد فتره وجيزه من الوقت

– يجب ان يحسب الوزن المثالي فالبعض لايعلم ماهو الوزن المثالي له وينزل اكثر من المعدل المطلوب وهذا يؤثر سلبيا عليه

– ان اردتي حقا ان تنزلي يجب ان تراقبي موقع خسارة الدهون ( من اي منطقه ) ونسبه الدهون عامه وذلك عن طريق جهاز دقيق وخاص لمراقبه وقياس الدهون والسوائل في الجسم , بالتالي نركز على المناطق التي لم تتم خساره الدهن منها ونضيف لها بعض الجهد.

– الارداه ثم الاراده والالتزام وهم السؤلآن الذي ابدا بهم مع اي مريضه : هل عندك اراده – هل عندك التزام للحميه والمواعيد.

– لكي تحكمي على حميه اي أخصائيه هل هي صحيه ام لا انظري بكل بساطه لقائمه الطعام هل هي مستوفيه جميع المجموعات الغذائيه انظري الى كميه الطعام هل هي كافيه لك هل هي اقل من 1200 سعر حراري ( على الاقل كبدايه مع المريضه ) هل تحسين بالجوع لدرجه الاحساس بالدوران .

-التسويف اكبر مشكله نعاني منها دائما نقول : اليوم سوف آكل ما اريد وغدا سوف ابدأ ان شاء الله : عزيزتي انا اقول لك لن تبدأي ابدا وان بدأتي لن تستمري اكثر من اسبوع . أبدئي من هذه اللحظه من هذا اليوم فقط اتخذي قرارا قويا تعتمدين عليه وقولي لم اعد استطيع التحمل بعد الآن يجب ان اتغير من هذه اللحظه لن انتظر غدا وأبدئي وانا استطيع ان اجزم انك سوف تصلين لوزنك المثالي باقرب فرصه .

– اشربي الكثير من الماء فهو مفيد جدا لكي وينعكس ايضا على جمال بشرتك

– راقبي وزتك فقط مره كل نهايه اسبوع لا تراقبيه يوميا وجدت ان التي تراقب وزنها يوميا تصاب بلاحباط كثر من مره فتلجأ للأكل من جديد لأنها لم تصل الى نتيجه .

– هناك طريقه اتبعها مع المرضى ولا تستغربو انهم يفقدون معي 8 كيلو شهريا بسببها مع بعض الحيل طبعا ولكن هناك حيله استخدمها معهم وهي : نظفي اسنانك بالفرشاه والمعجون بعد كل وجبه … وجدت ان كثير منهم لا يتجهون للأكل بعدها الا للوجبه التي تليها فهم لايرغبون باتساخ اسنانهم وايضا يعطيك احساس بلاكتفاء والانتعاش .

– لاتستهيني ابدا بالوزن الزائد فهو سبب الكثير والكثير من الامراض في زمننا هذا وانتبهي عندما يتجاوز معدل كتله الجسم عن 27 .

– فترة الارضاع فتره رائعه لحرق دهون اكثر وليس اكتساب وزن ب كثرة الاكل اعتقادا منهم انه يزيد من نسبه الحليب ف استغليه بحميه مناسبه لك ولطفلك بدون التاثير على الرضاعه عن طريق اتباع حميه المرضع .

-دائما قولي لنفسك انك قدوه وان اطفالك سيكون في المستقبل ما أنت عليه الآن فكوني رشيقه .

– حاولي ان ترسلي رسائل ايجابيه لنفسك ولا تعطي نفسك مجال للاحباط والرسائل السلبيه ومن خلال تجربتي مع مرضاي اكثر الناس اكتسابا للوزن هم الذي يتلقون تعليقات ولو بسيطه من اقرب الناس لهم .