سبع أخطاء تفقدك رشاقتك للأبد

لا يكفى الريجيم وحده لتحقيق الرشاقة ,بل لابد من ممارسة الرياضة ,ولكن مع الحرص والوعي بالأخطاء الشائعة التى يمكن ان تصيبك بالضرر التى حددها خبراء الصحة بسبعة أخطاء الأخطاء السبعة التىمن الممكن ان يقع فيها من يقومون بإتباع برجيم الغذائي .

1- الإفراط فى ممارسة الرياضة

إن التدريبات اليومية العنيفة يمكن ان ترهق الجسم,لذلك ينصح بمنح الجسم إجازة يوماً او اثنين,كل أسبوع للسماح له بالراحة,أن يتعافى من جديد,وفى حالة ممارسة الرياضة فى يوم بجهد كبير وبصورة عنيفة ينصح ان يكون الجهد فى اليوم التالي بصورة خفيفة .

2-بدء اللعب بدون إحماء

انه من الضروري القيام بالتسخين وفك العضلات أولاً قبل اى مجهود وأبسط أشكال التسخين وهو المشي لمدة خمس دقائق مع فرد العضلات .

3- رفع أثقال كبيرة الوزن

كذلك لا تخدعى نفسك بالوهم بأن رفع أثقال كبيرة من الممكن أن تبنى عضلات بشكل أسرع, والعكس أفضل بكثير.. حيث تزيدن من عدد رفعات الأثقال الصغيرة التي لا تزيد عن الكيلوجرام,تحقق نتائج أفضل .

4-استعجال النتائج

إذا كنت مقدمة على تمارين لياقة مرتبطة بالرجيم, فابدئى بتمارين خفيفةوفعالة مثل المشى أو السباحة ولا تتعجل النتائج.

5- القيام بحركات خاطئة

أنه أحيانا من الممكن نقوم بحركات غير صحيحة أثناء ممارسة الرياضة ونتخذ أوضاعاً غير صحيحة لأجسامنا وبذلك نلحق بها الضرر بدل الفائدة وإضافة الدكتور أنه إذا كانت المرأة التي تمارس الرياضة بمفردها, عليها مراعاة وضع الجسم مع دائما مع الوقوف باعتدال وعدم ضم الكتفين, والبطء فى القيام .

6-عدم شرب مقدار كافى من الماء

أنه من الواجب ان نعوض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب إفرازات العرق,وإلا فقد الجسم جزءاً من كفاءته وأكد الى ضرورة شرب كوب من الماء قبل ممارسة الرياضة,مع رشف الماء على دفعات والاكثار من الماء بعد الانتهاء من الرياضة .

7-تناول قليل من الطعام

ان الوهم الذي يقع فيها الكثير هو اتباع نظام الريجيم القاسة والحرمان من كل الأطعمة التى تمد الجسم بالطاقة,مما يؤدى الى الهزال والضعف…والمقابل أنه ممكن ان تناول ما نشتهيه ,ولكن فى حدود السعرات الحرارية المقررة وفقاً لحياتنا اليومية فقط