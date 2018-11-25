بروتين الرشاقة , رجيم البروتين

بروتين الرشاقة , رجيم البروتين

يؤكد الأطباء، أن النظام البروتيني، الذي يستخدم على المدى الطويل يساعد على الوصول إلى حلم الرشاقة، مشيراً إلى أن النظام الغذائي

اليومي الذي يفتقر إلى السكريات والدهون سيدفع الجسم إلى إذابة دهونه، للحصول على الطاقة التي يحتاجها للقيام بوظائفه العادية وعلى مر الأيام ينحف الجسم من كل جوانبه. بينما تبقى كتلة العضلات نفسها بلا تبديل، إلا على نحو طفيف جداً لا يتعدى 10%، على عكس نتائج الأنظمة الأخرى، قليلة الوحدات الحرارية، التي تفقد الجسم أكثر من 50% من عضلاته.

ويضيف الدكتور طارق أن هدف النظام أن يساعد على بقاء الجسم في نشاط تام مهما طالت فترة النظام المذكور، خاصة أن البروتين يثير الشعور بالشبع سريعاً، على عكس السكريات والدهون التي تفتح الشهية. وأضاف أنه في المقابل ينجح هذا النظام، حيث فشلت الأنظمة قليلة الوحدات الحرارية؛ لأنها تحافظ على طلب الجسم لعدد وحدات حرارية كبير، مما يسهل تثبيت الوزن فيما بعد، وفى المقابل لا يناسب هذا النظام أبداً من يعانى من مرض السكر أو من خلل في عمل القلب، كما أنه لا يناسب الأطفال وكبار السن فوق السبعين من عمرهم، وكذلك لا يناسب النساء الحوامل، بينما يناسب كل الأشخاص الباقين الذين يودون فقدان الوزن سريعاً، وبصورة دائمة. وإليك نظاماً غذائياً لمدة أسبوع يساعد على إنقاص 2 كيلوجرام في الأسبوع.

نظام غذائي غنى بالأسماك –

الإفطار اليومي: جريب فروت أو شمام+ شاي أو قهوة (بدون لبن).

اليوم الأول:

الغداء: سمك أو جمبري (مسلوق أو مشوي) أو تونة مصفاة من الزيت بالخل+ سلطة خضراء+ جريب فروت أو شمام.

العشاء: لحم بارد أو مشوي مع الطماطم.

اليوم الثاني:

الغداء: لحم مشوي أو كفتة مشوية+ سلطة خضراء.

العشاء: سلطة فواكه طازجة.

اليوم الثالث:

الغداء: سمك أو جمبرى أو تونة مصفاة من الزيت والخل+ سلطة خضراء.

العشاء: لحم بارد أو مشوي+ سلطة خضراء.

اليوم الرابع:

الغداء: دجاج مسلوق أو مشوي+ خضار سوتيه.

العشاء: 2 بيضة مسلوقة جيداً+ جبن قريش أو شيدر+ خضار مسلوق أو طازج.

اليوم الخامس:

الغداء: دجاج مسلوق أو مشوي+ سلطة+ جريب فروت أو شمام.

العشاء: سلطة فواكه طازجة.

اليوم السادس:

الغداء: سمك أو جمبري مسلوق أو مشوي+ سلطة.

العشاء: جبن قريش أو شيدر أو رومي+ ربع رغيف عيش+ خضار مسلوق أو طازج.

اليوم السابع:

الغداء: دجاج مشوي أو مسلوق+ سلطة خضراء.

العشاء: لحم بارد أو مشوي+ سلطة خضراء.

ملاحظات: ممنوع استخدام الزيت أو السمن.

ممنوع اللحوم الضأن.

الخضار المسلوق بالماء: (كوسة، فاصوليا خضراء، خرشوف، باذنجان، قرنبيط أو كرنب).

الخضار الطازج: (خيار أو طماطم أو خس أو جرجير).