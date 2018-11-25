لرشاقه دائمه , نصائح لرشاقة دائمة

نصائح مفيدة لرشاقة دائمه

لاشك أنك تريدين الحصول على رشاقة دائمة، ولن يكون ذلك بركضك وراء كتب الحمية والريجيم، والصراع مع الأنواع اللذيذة من الأطعمة..

ولكن الحل يكون في تغيير عاداتك لا أنواع طعامك، لذلك ابتعدي عن الريجيم، وأنواعه التي لا تنتهي واتبعي النصائح التالية، وسوف تجدين نفسك قد قمت بالتدريج البطيء ببناء نظام وأسلوب جديدين لحياة جديدة خالية من الحمية والكيلوجرامات الثقيلة:

– إذا شعرت بالجوع، تناولي كوباً من الماء واشغلي نفسك لمدة عشر دقائق، ولو استمرت رغبتك في الطعام، فأنت فعلاً جائعة ولا ضرر من الأكل.

– كلي ببطء، وامضغي الطعام جيداً حتى تشبعي قبل تناول كمية كبيرة من الطعام.

– اختاري طعامك الصحي واحرصي على ألا تأكلي إلا ما يفيد جسمك ويقويه وينعش بشرتك.

– قلة الحركة عدو للرشاقة لذلك عودي نفسك على كثرة الحركة، لأن أي حركة تفقدك بعض السعرات الحرارية.

– قومي يومياً بعمل بعض التمرينات الرياضية، وخاصة رياضة نط الحبل فهي تساعدك بشكل كبير على حرق الدهون.

– لا تتحججي بعدم وجود وقت للتمرينات الرياضية، خصصي لها وقتاً، ومن الأفضل ممارستها في الصباح الباكر؛ فهي ستشعرك بالدفء في أيام الشتاء الباردة، فضلاً عن النشاط والحيوية التي تبعثها في جسمك طيلة النهار.

– لا تذهبي للسوق لشراء الطعام وأنت جائعة.

– اشربي المياه بكثرة فهي تنظف الجهاز الهضمي، وتفيد البشرة وتشعرك بالشبع.

اكتبي قائمة بالسلبيات والمشاكل النفسية التي تسببها لك زيادة الوزن.

اكتبي قائمة بالمميزات والمكاسب التي ستحصلين عليها بعد حصولك على الرشاقة.

وابدئي المقارنة…

– إذا دعيت إلى مأدبة فركزي على الحديث مع الضيوف، حتى تأكلي ببطء وبكميات قليلة.

– قسمي وجبتك إلى ثلاثة أقسام (للخضر والفاكهة، والنشويات، والبروتين).

– لا تدفعي نفسك للجوع الشديد، فهذا كفيل بأن يجعلك تأكلين كمية كبيرة.

– قللي من تناول السكريات والحلويات والدسم.

– اصعدي السلم بدلاً من استعمال السلم الكهربائي.

-كلي الفاكهة بدلاً من شرب العصير، فالكوب الواحد يتكون من بضع حبات.