تمارين رياضية خاصة للدهون التى تتركز في منطقة الأرداف والفخدين

تمارين رياضية خاصة للدهون التى تتركز في منطقة الأرداف والفخدين

التمرين:

– الوقوف في وضع استقامة.

– إبعاد كل قدم عن الأخرى لتكون بمحاذاة الكتفين.

– اتجاه أصابع القدمين للأمام أو إلي خارج الجسم قليلآ (ليس للداخل مطلقآ لأنها تسبب إجهادآ للركبتين).

– الاتجاه بالرؤية في خط مستقيم للأمام.

– لا تحاول إمالة الرأس للخلف أو رفع العينين لأعلى لأن ذلك يخل بتوازن الجسم.

– رفع الثقل الحديدى من علي الأرض حتى يصل لمستوى الكتفين.

– إبعاد كل يد عن الأخرى عند الإمساك بالثقل لمسافة أبعد من خط الكتفين.

– تثبيت القدمين جيدآ علي الأرض.

– أخذ نفس عميق.

– تحريك منطقة الأرداف للخلف ولأسفل (لا تبدأ بثنى الركبتين).

– الاستمرار في خفضها بثنى الركبتين، لكن لا تحركهما للأمام حتى تتجنب الضغط عليهما.

– عندما يصبح الفخذين في وضع توازٍ مع الأرض، يتم إخراج الزفير.

– العودة لوضع البداية، مع تحريك الركبتين أو الحوض إلي جانبى الجسم.

– تكرار التمرين حسب قوة الاحتمال.