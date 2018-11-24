أسباب وجع الرأس من الجانبين

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الصداع وألم الرأس من أكثر المشاكل التي نتعرض لها جميعا، والصداع يحدث نتيجة عدة أسباب متنوعة، وقد يظهر الصداع في وسط الرأس أو في مقدمة الرأس أو في الجانبين، وسوف نوضح لكم أسباب الصداع الذي يظهر في الجانبين.

ما هو الصداع

الصداع هو الألم الذي يصيب الرأس بداية من فروة الرأس وقد يصل إلى العنق، وقد يكون الصداع إشارة إلى الإصابة ببعض الأمراض، وقد يكون بسبب أحد الأسباب التي تزول بعد فترة من الوقت.

ينقسم الصداع إلى عدة أنواع، منها الصداع التوتري، والصداع الذي يذهب ويعود، والصداع العنقودي، والصداع النصفي، وصداع الكافيين، والصداع الذي يصيب الرأي من الجانبين وهو أكثر أنواع الصداع الشائعة.

أسباب ألم الرأس من الجانبين

الصداع التوتري

الصداع التوتري هو أحد أنواع الصداع التي تصيب الإنسان ويشعر فيها بألم الرأس من الجانبين، وهذا النوع من الصداع يصيب كافة المستويات العمرية على اختلاف أعمارهم.

لقد أكد العديد من الخبراء أن التشنج الذي يحدث في عضلات الوجه والعنق، يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا الصداع، هذا الصداع عندما يصيب الإنسان يجعله يشعر بألم شديد يبدأ من فروة الرأس.

هذا النوع من الصداع قد يزول سريعا، وقد يستمر لبضعة أيام قد تصل إلى خمسة عشر يوم.

علاج الصداع التوتري

يتم علاج الصداع التوتري، أو الصداع الذي يصيب الرأس من الجانبين عن طريق تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص، ولكن يجب الحذر من تناول هذه الأدوية من غير استشارة الطبيب ولفترة طويلة من الوقت.

يجب الحذر من تناول الأدوية التي يدخل فيها نسبة من المخدرات، والتي قد تزيل الصداع في الوقت الحالي، لكنها تعرض الشخص للعديد من الآثار الجانبية اللاحقة.

وصفات لتخفيف صداع الرأس

هناك بعض الوصفات والأعشاب التي تساعد في التخلص من صداع الرأس بشكل كبير ومنها:

1-الزنجبيل

فهو يعتبر من الأعشاب التي تحتوي على كمية من المواد المضادة للالتهاب والتي تساعد في تخفيف ألم صداع الرأس.

يمكن إضافة قطع من الزنجبيل المقطع إلى شرائح ووضعها في كوب من الماء الساخن وترك هذا الخليط لمدة عشر دقائق.

يجب مراعاة تغطية الإناء جيدا لأن الزنجبيل يحتوي على زيوت طيارة، ويفضل أن يتم تحلية الزنجبيل بالعسل بدل من السكر للحصول على أفضل النتائج.

ويمكن عمل خليط من خلال نقع الزنجبيل في الماء إلى أن يلين الزنجبيل ويصبح مثل العجينة ويتم وضع هذه العجينة على الرأس مكان الصداع، ويترك لمدة عشر دقائق، ويغسل بالماء الفاتر.

2-زيت النعناع

زيت النعناع من الزيوت الفعالة في علاج صداع الرأس، لأن هذا الزيت يساعد على زيادة تدفق الدم في الرأس، مما يقلل من أثر الصداع الذي يشعر به الإنسان.

يتم تدليك المنطقة المصابة بالصداع برفق من خلال زيت النعناع، ويترك هذا الزيت على الرأس لمدة ربع ساعة.

كما يمكن تحضير كوب من النعناع بالطريقة المعتادة، لأن النعناع يحتوي على مواد مضادة للالتهاب ومهدئة للألم تساعد في تخفيف ألم صداع الرأس.

3-القرفة

القرفة أحد أنواع الأعشاب التي لها القدرة الفعالة في التخلص من صداع الرأس، ويتم تناول مشروب القرفة من خلال وضع معلقة من القرفة في كوب من الماء المغلي وقت الشعور بالصداع.

ما يمكن عمل عجينة من معجون القرفة من خلال وضع أعواد القرفة في القليل من الماء لمدة ساعة وبعد أن تذوب القرفة وتلين، يتم عجنها باليد ووضعها على مكان الألم.

بعض النصائح للتخلص من الصداع التوتري

هناك بعض النصائح التي تساعد على التخلص من هذا النوع من الصداع ومنها:

-يجب في البداية تشخيص نوع الصداع الذي يصيب الشخص للتأكد من نوعه، ومن خلال مكان الصداع يمكن استنتاج الأسباب المؤدية لهذا الصداع.

-يتم وضع كمادات باردة في مكان الألم؛ سواء كان في الرأس أو الرقبة، لأن الماء البارد يعمل على تهدئة الألم.

-تجنب التعرض للضغوط والتوتر.

-الحفاظ على تناول الطعام الصحي.

-الاستحمام بماء دافئ لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان وبالتالي التخلص من الصداع.

-الحصول على قسط كافي من النوم.

-ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.