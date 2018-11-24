شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن خلع الأسنان أو علاجها أثناء الحمل؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب الدكتور سلطان الذياب، استشاري ورئيس قسم طب إصلاح وتجميل الأسنان، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن سؤال حول إمكانية خلع الأسنان أو علاج جذور الأسنان (العصب) أثناء الحمل.

وأوضح “الذياب” في تغريدة له على “تويتر” أنه بالفعل يمكن خلع الأسنان، أو علاج الجذور أثناء الحمل متى ما دعت الحاجة لذلك.

وبين أنه وبشكل عام يفضل إجراء معالجات الأسنان للحامل في الثلث الثاني من فترة الحمل.