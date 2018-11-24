طريقة إعداد وتحضير تورتة أرنب بجوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 كوب دقيق كوب سكر 3 بيضة نصف كوب زيت 2 باكو فانيليا ملعقة صغيرة بيكنج بودر رشة ملح كوب لبن 2 باكو كريمة خفق كوب ماء فورماسيل شيكولاتة ملونة كريز حلويات جوز هند طريقة التحضير

* يضرب فى الخلاط الزيت والسكر والبيض والفانيليا واللبن * يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ويضاف خليط اللبن ويقلب * يصب الخليط فى صينية مدهونة بالزيت وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج وتترك لتبرد * تضرب كريمة الخفق بالماء وتقطع الكيكة على شكل أذن الأرنب * تدهن الكيكة بالكريم شانتى وترش بجوز الهند * تزين بالكريز والفورماسيل والشيكولاتة الملونة مكونة وجه الأرنب وتقدم

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