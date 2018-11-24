طريقة إعداد وتحضير الأرز المضغوط على الطريقة اليمنية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 دجاجة مقطعة 8 قطع • زيت شرائح بصل أحمر مدور 3 قرون فلفل أخضر ورق لورى حبهان و قرفة و قرنفل شرائح طماطم شرائح ثوم صلصة طماطم ملح وفلفل أسود ملح صيني أرز بسمتي 2 رأس ثوم أرز بسمتي لومي أسود طريقة التحضير

* يشوح البصل في الزبدة ثم يضاف الفلفل الاخضر الحار وورق اللورا والحبهان والقرفة والقرنفل وكل التوابل ثم تضاف قطع الدجاج وتشوح جيدا * ثم رؤوس الثوم * ثم يضاف الارز البسمتي واللومي * ثم يضاف مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم ويقلب الخليط جيدا * ثم يضاف الماء المغلي ويترك الارز والدجاج حتى تمام النضج ويقدم

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