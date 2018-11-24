طريقة إعداد وتحضير كبدة على الطريقة اليمني

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كيلو شرائح كبدة مقطعة بالطول 2 كوب مكعبات طماطم 1 كوب شرائح فلفل اخضر 2 كوب بصل ابيض مكعبات 5 ملعقة كبيرة زيت 3 ملعقة كبيرة ثوم مفروم قرون فلفل اخضر واحمر 1 ملعقة بهارات مشكلة كركم و بابريكا كمون ملح فلفل اسود بودرة ثوم مرقة طريقة التحضير

* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف رشة من الفلفل الاسود * تتبل الكبدة ببودرة الثوم والكركم والبهارات والبابريكا * الفلفل الاخضر ثم يضاف الفلفل الحار الاحمر والاخضر * ثم يضاف كل التوابل والكمون ويقلبو جيدا ثم يضاف الطماطم وتقلب جيدا مع الخليط * ثم يضاف الكبدة وتشوح جيدا ويضاف مكعبين من الزبدة وتترك حتى تمام النضج وتقدم

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