طريقة إعداد وتحضير مقلقل الدجاج اليمني

القاهرة - لايف ستايل المقادير

مكعبات دجاج صغيرة بهارات دجاج مشكلة ثوم مفروم بصل ابيض مفروم مكعب مرقة كمون كاري مكعبات فلفل اخضر كزبرة خضراء زيت طريقة التحضير

* تشوح مكعبات الدجاج في الزيت ثم يضاف الثوم والبصل ويشوحو جيدا * ثم يضاف مكعب المرق ثم يضاف الكاري والبهارات * ثم يضاف الفلفل الاخضر والكمون وتترك حتى تمام النضج

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