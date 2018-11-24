ما أسباب دمامل العين وطرق علاجها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمامل العين من المشاكل المزعجة والمؤلمة بشكل كبير، وتعرف أيضا باسم "شحاذ العين" أو stye " "، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ظهور دمامل العين وكيفية علاجها، بحسب موقع " net doctor".

ما دمامل العين؟

عبارة عن نتوء أو دمل أحمر في مكان ما حول العين أو حولها، وتبدو مثل البقع الصغيرة ويمكن ملؤها بالقيح الأصفر.

أسباب دمامل العين

تحتوي جفونك على العديد من الغدد الزيتية الصغيرة - خاصة حول منطقة العين، يمكن أحيانًا أن يتم منع هذه الغدد من عملها ، من خلال الجلد الميت أو الأوساخ أو تراكم الزيوت. عندما يحدث هذا ، من السهل أن تتطور البكتيريا داخل الغدة الزيتية - وهنا تبدأ المشكلة.

وعادة ما يحدث تكون دمامل بسبب البكتيريا التي تصيب غدة الجفن.

علاج دمامل العين

في معظم الأحيان، لا داعي للقلق من دمامل العين لأنها يمكن أن تختفى من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أسبوعين.

ومع ذلك ، إذا كانت تسبب لك الألم والانزعاج هناك نصائح لتخفيف الألم وهى :

- إذا كان الأمر مؤلماً يمكنك تناول أدوية مسكنة تحتوى على مواد الباراسيتامول أو الأيبوبروفين.

- تجنب وضع مكياج العين أو وضع العدسات اللاصقة حتى يختفى دمل العين.

- ﺣﺎول أن ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻤﺲ قطعة ﻗﻤﺎش ﻓﻲ ﻣﺎء مقطر أو معقم واضغط بالقماش على منطقة العين لمدة 5 إلى 10 دقائق ، وكرر هذا حوالي أربع مرات في اليوم.

- لا تحتاج عادةً إلى استشارة طبيبك، ولكن إذا كان الدمل يسبب ألماً شديداً ، يؤثر على الرؤية و / أو لا يبدو أنه يتحسن فعلاً ، اطلب المشورة الطبية.

- لا تقم بفقع الدمل بيديك ، لأن هذا من المرجح أن ينشر العدوى ويؤثر على رؤيتك.