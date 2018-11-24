قلة البول أسبابها وأعراضها وتشخيصها الطبي وعلاجها

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يُعرَّف النقص في إنتاج البول أو “قلة البول” بأنه الحالة المرضية عندما يكون حجم البول المنتج أقل من 400 مل يوميًا عند البالغين ، وأقل من 0.5 مل / كجم / ساعة في الأطفال وأقل من 1 مل / كجم / ساعة عند الرضع ، ومن الناحية الطبية فإن قلة البول تشير إلى بداية الفشل الكلوي المحتمل في المستقبل وقد تم تطبيقها كمقياس لتشخيص إصابة الكلى الحادة (AKI) والتي يشار إليها أيضًا بالفشل الكلوي الحاد ، حيث تعتبر قلة البول أول وظيفة تعبر عن اختلال وظيفي في مؤشر الكلى .
أسباب قلة البول
من الأسباب المسببة لانخفاض البول المشاكل المتعلقة بتدفق الدم داخل الكلى ، فعندما يكون هناك نقص في إمدادات الدم إلى الكليتين ، يمكن أن يتوقف عملهما حتى لو كانا يعملان بشكل جيد .
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل الكلى غير قادرة على أداء وظائفها اضطرابات وظائف الكلى الجوهرية والنزيف وانحلال الدم وأمراض القلب الخِلقية .
وتشمل الاضطرابات الكلوية الجوهرية النخر الأنبوبي الحاد ، والسموم الخارجية ، والسموم الداخلية ، وأمراض الكُلي الخلقية ، والقصور الكلوي و انسداد مخرج المثانة ، والمثانة العصبية ، وانسداد الحالب .
ومن الأسباب الشائعة التي تسبب المسببات المرضية لقلة البول ما يلي :
الجفاف
الجفاف هو السبب الرئيسي في قلة البول ، فنقص الماء الكافي لجسمك يمكن أن يسبب الجفاف ، وهو السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض ناتج البول ، وعادة ما يستسلم جسمك للجفاف عندما يتأثر جسمك بالإسهال أو الحمى أو القيء أو أي مرض آخر لأنه يفتقر إلى القدرة على استبدال السوائل التي فقدت من جسمك ، وهكذا تحتفظ كليتك بكل السوائل المتبقية في جسمك .
انسداد المسالك البولية
انسداد المسالك البولية يتطور عندما يكون البول غير قادر على ترك الكليتين ، ويمكن أن يؤثر الانسداد على الكلى وعلى الجسم حيث يمكن أن يؤدي إلى أعراض أخرى مثل الغثيان وألم الجسم والقيء والحمى وتورم البروستاتا .
الأدوية
ليس من الضروري أن تكون كل الأدوية جيدة للجسم ، فقد ثبت أن العديد من الأدوية لها آثار جانبية على وظائف الجسم ، حيث يمكن أن يتسبب الدواء مثل مدرات البول أو مضادات الكولين وبعض المضادات الحيوية أو العلاج الكيميائي أو الأدوية المثبطة للمناعة في انخفاض إنتاج البول .
فقدان الدم
أي شكل من أشكال فقدان الدم من الجسم ، مثل الجرح أو القطع العميق الذي ينتج عنه فقدان كميات كبيرة من الدم يمكن أن يؤدي إلى قلة البول ، يحدث هذا لأن الكلى تفتقر إلى الكمية المناسبة من الدم المطلوبة لأداء عملها .
العدوى
يمكن للجسم التعرض لقلة البول عندما يتعرض لعدوى إنتانية أو سامة والتي قد تؤدي إلى فشل كلوي ، والتي قد تؤدي إلى انخفاض في حجم الدورة الدموية .
أعراض قلة البول
قد تشمل علامات وأعراض قلة البول أو انخفاض كمية البول ما يلي :
احتباس السوائل
البول الداكن
الإعياء
الغثيان
التورم
الحمة
القيء
تشخيص قلة البول
التدخل الطبي ضروري لتحديد سبب الحالات الطبية ، فإذا كنت تواجه الأعراض المذكورة أعلاه فمن الضروري الذهاب لرؤية الطبيب ، حيث لا توجد خيارات العلاجات البديلة لقلة البول ، وسيطرح عليك طبيبك عدة أسئلة قبل إجراء التشخيص مثل متى بدأ انخفاض كمية البول ، هل هو حدث مفاجئ أو تدريجي .
سيتعين على طبيبك إجراء عدد من الاختبارات لتحليل وفحص سبب حالتك
1 – اختبارات الدم
اختبارات الدم سوف تتحقق من وجود علامات الفشل الكلوي ، أو عدوى المسالك البولية ، أو الاضطرابات النزفية ، أو المستويات العالية من المواد الكيميائية في الدم المسببة لحصى الكلى .
2 – الأشعة المقطعية
سيتم إجراء تصوير مقطعي للحوض والبطن لإلقاء نظرة فاحصة على الكلى وأعضاء البطن وأعضاء الحوض .
3 – تحليل البول
سيتم تحليل البول عن طريق المختبر لفحص البروتينات والخلايا البيضاء والخلايا الحمراء لتحديد أي ظهور محتمل للالتهاب في الكلى أو عدوى الكلى أو المثانة .
4 – تصوير (IVP)
IVP هو اختبار الأشعة السينية حيث يتم حقن صبغة في وريد الذراع ، وتنتقل الصبغة إلى الكلية وتستقر هناك ليتم تصوير المخطط الكامل للنظام البولي ، ثم يتم إفرازه عن طريق البول .
5 – الموجات فوق الصوتية
يستخدم الاختبار موجات صوتية للكشف عن أي شكل من أشكال الانسداد في البطن ، كما يمكن الكشف عن أي نوع من الالتهابات في الكلى باستخدامها .
علاج قلة البول
عموما لا توجد علاجات لمنع قلة البول فهو حالة طبية خطيرة تحتاج إلى رعاية طبية فورية ، ومع ذلك وكأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض أو انخفاض إنتاج البول هو الجفاف ، يمكنك اتخاذ الاحتياطات التالية :
تجنب الجفاف عن طريق شرب الماء وترطيب الجسم باستمرار .
إذا كنت تعاني من الإسهال أو القيء أو أي مرض آخر تأكد من زيادة كمية السوائل الداخلة إلى الجسم .
الآثار على المدى الطويل
إذا كنت تعتقد أن لديك أعراض قلة البول ، لا تضيع وقتك من خلال الانتظار ، خيث يتفاوت التأثير الطويل الأمد لقلة البول من فرد إلى آخر اعتمادًا على سبب الحالة ، وفي حالة عدم العلاج ، يمكن أن يؤدي انخفاض كمية البول إلى إحداث مضاعفات طبية مختلفة مثل
فشل القلب
فقر دم
ضعف الصفائح الدموية
ارتفاع ضغط الدم
مشاكل الجهاز الهضمي .
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