شكرا لقرائتكم خبر عن «demia»: ندرس نقل خط إنتاج البطاقات المؤمنة إلى مصر لتشجيع التصنيع المحلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس وليد فؤاد، مدير عام مجموعة «IDEMIA»، المتخصصة فى الحلول التكنولوجية المتطورة، عن المشاركة للعام الرابع على التوالى بفعاليات معرض Cairo ICT، بالتركيز على حلول الهوية الرقمية التى تقدمها مجموعة IDEMIA والتى تعتمد على قواعد البيانات الموحدة.

وأكد فؤاد أنها تعتمد على تطبيقات التعرف على بصمة الوجه والعين، وتطبيقات التحقق من هوية المواطن مثل جهاز القارئ الآلى الذى يتم الاعتماد عليه الآن فى عملية الانتخابات داخل عدة دول حول العالم، وكذلك مجموعة من الحلول الخاصة بالقطاع البنكى، منها الكارت الذكى الذى يتمتع بأعلى درجات التأمين والحماية، اعتمادا على البصمات الحيوية التى تضمن صد أى محاولات للتزوير أو الاحتيال.

ولفت إلى أن الشركة تدرس نقل خط إنتاج البطاقات المؤمنة إلى مصر، وتأمل أن يكون هذا المصنع نواة لتصدير البطاقات المؤمنة للخارج، متوقعا بدء الإنتاج مطلع عام 2019، بالتعاون مع عدة جهات مصرية بغرض توطين التصنيع المحلى للإلكترونيات.

وأوضح «فؤاد» أن شركته دخلت بمشروع صيانة وتطوير منظومة الرقم القومى، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بجانب تولى مهام تقديم خدمات الدعم الفنى والصيانة لمصنع البطاقات المؤمنة للرقم القومى، وأيضا مشروع تطوير منظومة الجوازات بالتعاون مع شركة ETIT لتكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن نشهد طفرة تكنولوجية داخل منظومة الجوازات خلال عام 2019.

وأشار فؤاد إلى أن القطاع الحكومى يمثل نحو 80% من أعمال المجموعة داخل مصر، لافتا إلى أن الشركة منذ بدء نشاطها داخل مصر عام 2010، قامت بضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 2 مليار جنيه تقريبا، ويبلغ حجم أعمالها خلال 2018 ما يقرب من مليار جنيه.