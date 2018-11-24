شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج إلكترونيكس مصر» تطلق خدمات إنترنت الأشياء من خلال «5G» و«Knox» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك «سامسونج إلكترونيكس مصر» فى معرض Cairo ICT بأحدث ابتكاراتها وحلولها التكنولوجية، وتقدم مجموعة من المنتجات للمستهلكين والشركات، بما فى ذلك تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وأحدث نظام أمان سامسونج Knox، وحلول التشغيل الآلى للمنازل باعتبارها جزءا من إنترنت الأشياء، والشاشات المقدمة للشركات، بالإضافة للهاتف الذكى Galaxy Note9 وتليفزيونات Q-LED.

وKnox هو نظام الأمان الذى تقدمه سامسونج لحماية الأجهزة المحمولة، وهى منصة مدمجة فى الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج فى مرحلة التصنيع، وتتكون من آليات دفاع وأمن تحمى من التدخل والبرامج الضارة، والمزيد من التهديدات.

وتستعرض سامسونج خلال المعرض أحدث أنظمة المنازل الذكية، والتى تستخدم مزيجا من تقنيات الأجهزة والسوفت وير التى تتيح للمستخدم إمكانية التحكم فى الأجهزة داخل المنزل، حيث توفر تقنية «التشغيل الآلى» لأصحاب المنازل الأمان والراحة وكفاءة استخدام الطاقة من خلال السماح لهم بالتحكم فى الأجهزة الذكية من خلال تطبيق المنازل الذكية على هواتفهم الذكية من سامسونج.

وتقدم «سامسونج إلكترونيكس» أحدث منتجاتها من الشاشات المُقدمة للشركات، والتى تتميز بجودة صورة احترافية مع نسبة تباين عالية وسلاسة الألوان، كما تدعم شركة سامسونج أيضًا قطاع الضيافة من خلال حلول الضيافة حيث تُقدم Hotel TV الذى يدعم خاصية الترفيه داخل الغرفة فى الفندق.

وتستعد سامسونج إلكترونيكس لتقديم الجرافيك الأكثر تطوراً فى العالم من خلال «سينما المستقبل» بتقنية Cinema LED الجديدة التى تسمى «Onyx»، وتتميز النسخة ثلاثية الأبعاد منها بعمق عالٍ وعمق ثلاثى الأبعاد، ويغنى عن معدات العرض الضخمة واستبدالها بالمزيد من المقاعد وعرض المحتوى لعدد أكبر من الجمهور.