شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من اضطراب الأكل.. علامات هتقولك امتى لازم تروح للدكتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب الطعام هو نوع من أنواع الحالات المرضية التى تتحكم فيها العوامل الوراثية بجانب الضغط النفسى والعاطفى. اضطراب الأكل نابع من هاجس تناول الطعام، ووزن الجسم أو شكل الجسم وغالبا ما يؤدى إلى عواقب صحية خطيرة، فى بعض الحالات النادرة قد تؤدى اضطرابات الأكل إلى الموت.

الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل يمكن أن يكون لديهم مجموعة متنوعة من الأعراض ومع ذلك، فإن معظمها يشمل التقييد الشديد للأغذية أو الانغماس فى الطعام أو السلوكيات غير الملائمة مثل التقيؤ أو الإفراط فى ممارسة الرياضة. وفقا لموقع " eatingdisorderhope" فأن هناك علامات تحذيرية يجب الانتباه لها والتى تدل على إصابتك باضطراب الطعام وهى:

-التركيز الزائد على تناول الطعام الصحى.

-أكل كميات كبيرة من الحلوى أو الأغذية الدسمة بشكل متكرر.

-تخطى وجبات الطعام.

-الاعتماد على نظام غذائى نباتى صارم بشكل مفرط.

-صنع وجبات طعام خاصة بدلاً من تناول الطعام العادى.

-الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية العادية.

- التحدث عن فقدان الوزن.

-الفحص المتكرر فى المرآة لإدراك العيوب.

- التأكيد على السعرات الحرارية ومدى تأثيرها على الوزن.

-استخدام المكملات الغذائية، أو منتجات الأعشاب لفقدان الوزن.

-الإفراط فى ممارسة الرياضة.

-مشاكل فقدان مينا الأسنان

- تناول كمية كبيرة من الطعام فى الوجبة الرئيسية أو الوجبة الخفيفة أكثر من المعتاد.

- الاكتئاب بسبب عادات الأكل.