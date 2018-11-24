شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. قدمك تحتوى على 30 مفصلا وربع عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من التفاصيل المخبأ خلف حركة قدمك التى لا تتوقعها، فهذه القدم تتكون من 28 عظمة و30 مفصلاً وأكثر من 100 عضلة وأوتار وأربطة، جميعها تعمل معاً لتوفير الدعم والتوازن والتنقل بسهولة، مما يجعلنا نتحدث فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "اعرف جسمك" عن هذه الأجزاء المهمة من قدمك.

وفقا لما ذكره موقع "ARTHRITIS" الطبى، فإن ما يقرب من ربع عظام الجسم فى أقدامنا، والتى تشمل على: • العظم على الجزء العلوى من القدم الذى يشكل مفصل مع عظمتين من أسفل الساق الظنبوب والشظية. • عظم الكعب وهى أكبر عظمة للقدم تقع تحت الكاحل. • خمسة عظام غير منتظمة الشكل من أوسط القدم تشكل قوس القدم. • خمسة عظام بدءا من إصبع القدم الكبير التى تشكل القدم الأمامية. • 14 عظمة تشكل أصابع القدم، اصبع القدم الكبير يتكون من اثنين منهم وأصابع القدم الأخرى لديها ثلاثة. • عظمتان صغيرتان على شكل البازلاء تقعان تحت رأس المشط الأول فى كرة القدم. المفاصل تتشكل المفاصل فى القدمين عندما تلتقى عظمتان أو أكثر من هذه العظام، وباستثناء إصبع القدم الكبير، كل من أصابع القدم لديه ثلاث مفاصل، والتى تشمل: • مفصل الفك العلوى (MCP): المفصل فى قاعدة إصبع القدم. • المفصل بين الدعامات (PIP): المفصل فى منتصف مقدمة القدم. • المفصل (DP) :المفصل الأقرب إلى طرف إصبع القدم. ويتم تغطية أسطح العظام حيث تلتقى لتشكيل المفاصل بطبقة من الغضاريف، والتى تسمح لهم بالانزلاق بسلاسة ضد بعضهم البعض أثناء تحركها.

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