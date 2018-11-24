شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. ما أضرار انخفاض مستويات هرمون الاستروجين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرمون الاستروجين هو الهرمون المرتبط بالإناث، على الرغم من أن الرجال ينتجون كميات صغيرة منه، انخفاض الاستروجين يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الصحية.

وفقا لموقع " livestrong" فأن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يمكن أن يحدث للنساء فى جميع الأعمار لعدة أسباب، فيمكن أن يسبب أى فشل فى وظائف المبيض أو تلفه أن تتسبب فى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين فى الجسم، وقد تشمل الأسباب الأخرى منها:

اضطرابات الغدة الدرقية.

أداء تمارين رياضية بشكل مفرط.

نقص حاد فى الوزن.

العلاج الكيميائى.

أداء منخفض للغدة النخامية.

العامل الوراثى.

تأثير انخفاض هرمون الاستروجين على الجسم

قد يسبب انخفاض هرمون الاستروجين عدة حالات طبية أهمها ما يلى :

فترات من الدورة الشهرية غير المنتظمة: لأن هرمون الاستروجين هو أحد الهرمونات الرئيسية التى تدفع الدورة الشهرية، انخفاضه قد يؤدى إلى دورات غير منتظمة.

العقم: انخفاض مستويات الاستروجين يمكن أن يمنع الإباضة ويجعل هناك صعوبة حدوث الحمل، مما يؤدى إلى العقم.

ضعف العظام: يساعد هرلامون الاستروجين على إبقاء العظام صحية وقوية، مع انخفاض مستوياته قد يحدث ضعف للعظام.

ألم الجماع: يمكن أن يؤثر انخفاض مستوى هرمون الاستروجين على رطوبة المهبل مما يجعله جافا، والذى غالبا ما يؤدى إلى الشعور بالألم عند الجماع.

الاكتئاب: يعتقد أن الاستروجين يزيد من هرمون السيروتونين، وهو مادة كيميائية فى الدماغ تعزز المزاج.

زيادة التهاب المسالك البولية: قد تحدث زيادة التهابات المسالك البولية بسبب ترقق الأنسجة.

التأثير على الوزن : انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، قد تسهم فى زيادة الوزن.