طريقة إعداد وتحضير مربين كويتي

المقادير

جمبري مقشر بصل مكعبات وسط صغيرة سمن شبت كزبرة خضرا جنزبيل شرائح رفيعة فريش كركم بهارات سمك صلصة طماطم حبهان مطحون لومي مطحون وصحيح ثوم قرون فلفل أخضر جمبري مقشر كله حجم كبير نعناع فريش مفروم أرز بسمتي ابيض منقوع

طريقة التحضير

* يشوح البصل على النار بدون زيت او زبدة فقط يضاف له قليل من الماء

* ويترك حتى يتكرمل ويذبل

* ثم يضاف له بعد ان يتكرمل الجمبري المقشر

* ثم يضاف الكركم والالثوم المفروم والجنزبيل ثم يضاف الحبهان المطحون

* ثم يضاف بهارات السمك ثم يضاف لومي مطحون

* ويقلب الخليط جيدا ثم يتبل بالملح والفلفل

* ثم يضاف ملعقة من السمنة

* والشبت والبقدونس والكزبرة

* ثم يضاف الصلصة واللومي الصحيح

* ثم يضاف قليل من الماء الساخن ويترك حتى تمام النضج ثم يضاف قرون الفلفل

* ثم ينشل قليل من الجمبري ويوضع في وعاء اخر ثم يضاف عليه ملعقة من السمنة وماء مغلي ثم يضاف الارز المنقوع ويتبل بملعقة من الملح ثم يضاف قرون من الفلفل الاخضر والكزبرة والبقدونس والشبت

* ثم يترك حتى تمام النضج ويقدم ويضاف عليه النعناع الطازج