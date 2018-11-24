طريقة إعداد وتحضير قلاية على الطريقة الليبي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كيلو كبد وقلوب ولحم مكعبات وسط 2 كوب بصل أبيض شرائح ملح وفلفل كزبرة ناشفة زيت ثوم طريقة التحضير

* يشوح الثوم في الزيت ثم تضاف اللحمة والقلوب ثم يضاف الماء المغلي ثم تضاف الكبدة * تشوح جيدا وعندما تدخل في التسوية يضاف البصل الشرائح * تتبل بالملح والفلفل والكزبرة الناشفة وتقلب جيدا وتترك حتى تمام النضج وحتى تتكرمل وتقدم

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