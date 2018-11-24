طريقة إعداد وتحضير طاجن الجبن الليبي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 صدور دجاج مسلوقة 2 كوب مكعبات بطاطس صغيرة 1 كوب شبت 1 كوب بقدنوس 1 كوب كزبرة خضراء 5 بيضات 1 كوب بصل مفروم 1 ملعقة بهارات 1 كوب زيتون أخضر شرائح 2 كوب جبنة مطبوخة بطعم القشطة وبطعم الشيدر ملح وفلفل
طريقة التحضير
* تشوح البطاطس في الزيت
* ثم تضاف البهارات والملح والفلفل
* ثم تقطع شرائح الدجاج وتضاف ويشوحو جيدا، ثم يوضع الخليط في بايركس
* في بولة تخلط نصف كمية الجبن مع الشبت والبقدونس والكزبرة ثم يضاف الزيتون والبيض
* ثم يوضع على طبقة البطاطس والدجاج. ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج
* ثم نخرجها من الفرن ونضع نصف كمية الجبن الأخرى على الوجه، وندخلها الفرن مرة أخرى حتى يحمر الوجه.. وتقدم
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