طريقة إعداد وتحضيرشوربة على الطريقة الليبي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كوب بصل أبيض مكعبات صغيرة 1 كيلو مكعبات لحم صغيرة بها قليل من الدهون 1 كوب مكعبات طماطم مخلية 1 كوب بقدونس مفروم 1 ملعقة كزبرة ناشفة 2 ملعقة صلصة طماطم 2 كوب لسان عصفور 1 ملعقة بابريكا 1 ملعقة بهارات ملح وفلفل مرقة طريقة التحضير

* تشوح اللحمة في الزيت ثم يضاف الفلفل الأسود ثم يضاف البصل * تترك حتى تصل إلى اللون البني ثم يضاف اللسان عصفور المشوح في الزيت * تضاف الطماطم المخلية وصلصة الطماطم والبابريكا والبهارات * تضاف الكزبرة والمرقة وتترك حتى تمام النضج * تقدم ويضاف إليها البقدونس عند التقديم

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