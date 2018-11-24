طريقة إعداد وتحضير أرز بالخلطة على الطريقة الليبي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 كوب أرز مصري نصف كيلو لحمة ضاني بالدهن 2 كوب بصل مقطع قطع صغيرة 4 طماطم 4 قرون فلفل أخضر قرفة حبهان مطحون زنجبيل مطحون فلفل أسود زيت لوز نصف كيلو كبدة ربع كيلو زبيب ثوم مفروم طريقة التحضير

* تشوح اللحمة في الزيت مع رشة من الفلفل الأسود * رشة من الزنجبيل والقرفة والحبهان * يضاف البصل ويقلبوا جيدا ويتركوا قليلا * يضاف قليل من الماء المغلي ثم يضاف الفلفل الحب ثم الزنجبيل والقرفة وتترك حتى تمام النضج وتتشرب الماء * تضاف الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل الأخضر ثم يضاف الأرز * يضاف الماء المغلي ثم يتبل بالملح والفلفل ويترك حتى تمام النضج * يضاف الثوم المفروم وتشوح جيدا حتى تمام النضج ثم تنشل * وفي نفس الطاسة يشوح اللوز في الزيت المتبقي من الكبدة * مع الوصول إلى اللون الذهبي يضاف الزبيب ويشوحوا جيدا * تضاف الكبدة مرة أخرى وتقلب مع الزبيب واللوز * يقدم الأرز ثم يضاف على الوجه الكبدة والمكسرات

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