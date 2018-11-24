شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب والقلق.. مشاكل نفسية بسبب فقدان الوظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المستقبل والاستقرار فى وظيفة محددة بالعمل من الأشياء المهمة التى يسعى لتحقيقها الكثيرون، وعند الحصول على تلك الوظيفة، وللبدء فى تحقيق الأهداف والأحلام بها نجد أن هناك صعوبة فى التخلى عنها، خاصة إذا مر عليك العديد من الأوقات بها، لكن هناك الكثير من الأشخاص يتعرضون لفقدان الوظيفة وهذا يؤثر على نفسيتهم بطريقة سلبية.

وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع "psychologytoday"، بعض الأضرار النفسية الناتجة عن فقدان الوظيفة، ومنها: الإصابة بالإكتئاب، لأنه بعد الوصول لمرحلة معينة فى العمل، يجد الشخص نفسه غير متواجد فيه، فيصاب بالاكتئاب لفترة حتى يستطيع التأقلم مع الأمر الواقع، يبأ رحلة البحث عن عمل جديد.

الإصابة بالقلق والتوتر، من أهم العلامات والأضرار التى يصاب بها الشخص الفاقد لوظيفته، لكنها جميعا أعراض تختفى فور الحصول على وظيفة أخرى.

المشاكل العائلية خاصة إذا كان الزوج الفاقد للعمل، ونجده يتسبب ذلك فى الكثير والكثير من الأضرار النفسية له، نتيجة للمسئولية المفروقة له، من مصاريف المنزل وما شابه ذلك.