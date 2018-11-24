هل المغص المتقطع من أعراض الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 05:41 مساءً - من المعروف أن المغص المتقطع من علامات قرب الدورة الشهرية، ولذلك فقد تشك المرأة بوجود الحمل، فهل المغص المتقطع من أعراض الحمل؟

الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة، يجيب على هذا التساؤل كالتالي:

قد يكون المغص من علامات الحمل، وليس من علامات الدورة الشهرية.

في حال توقع الحمل يجب على المرأة عدم تناول مسكنات المغص.

ليس بالضرورة أن يكون المغص من علامات الحمل، لكنه يحدث عند كثير من النساء دون وجود تفسيرات.

قد يستمر المغص بعد حدوث الحمل وحتى منتصف الشهر الثاني.

يبدو المغص مقلقاً إذا ترافق مع آلام في الظهر.

يكون علامة حمل إذا ترافق مع الغثيان.

يكون علامة حمل مع تأخر الدورة الشهرية المنتظمة.

مع تأكد الحمل بالفحص والسونار واستمرار المغص يجب ألا تقلق الحامل من المغص إلا في حال حدوث الإجهاض في مرات سابقة.