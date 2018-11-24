طريقة إعداد وتحضير كسكسي باللحمة

المقادير

2 كيلو شرائح لحمة سميكة من الرقبة ضاني 2 كوب حمص مطبوخ 1 علبة كسكسي 2 كوب مرقة 1 ملعقة صغيرة كركم ملح وفلفل أسود 1 ملعقة صغيرة سبع بهارات 1 ملعقة صغيرة قرفة 1 ملعقة صغيرة سكر 3 ملعقة زيت 2 ملعقة زبدة 3 حبة بصل أبيض مكعبات صغيرة جدا 9 حبة بصل أبيض شرائح سميكة 3 ملعقة صلصة طماطم 2 كوب قرع عسل مقطع مكعبات بالقشرة

طريقة التحضير

* على النار في حلة الكسكسي يشوح البصل حتى يصفر في الزبدة والزيت

* تضاف الصلصة والسكر والبهارات وتقلب جيدا

* تضاف قطع اللحمة وتشوح ثم يضاف الماء المغلي وتترك حتى تمام النضج ثم تضاف مكعبات القرع وتترك حتى تمام النضج

* توضع المصفاة على حلة الكسكسي ثم يوضع بها البصل الشرائح

* يضاف الحمص ثم يتبل بالملح والفلفل

* بعد تمام النضج يشوح الخضار في السمنة جيدا ويتبل بالملح والفلفل والكركم

* في نفس المكان يوضع الكسكسي فوق وعاء اللحمة وينضج على البخار

* يتبل بالملح والفلفل والقرفة والزيت والمرقة ويغطى قليلا ثم يترك حتى يترك على البخار

* يقدم الكسكسي ثم تضاف قطع اللحم ثم يضاف البصل والحمص والخضار ويقدم