طريقة إعداد وتحضير كسكسي باللحمة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 كيلو شرائح لحمة سميكة من الرقبة ضاني 2 كوب حمص مطبوخ 1 علبة كسكسي 2 كوب مرقة 1 ملعقة صغيرة كركم ملح وفلفل أسود 1 ملعقة صغيرة سبع بهارات 1 ملعقة صغيرة قرفة 1 ملعقة صغيرة سكر 3 ملعقة زيت 2 ملعقة زبدة 3 حبة بصل أبيض مكعبات صغيرة جدا 9 حبة بصل أبيض شرائح سميكة 3 ملعقة صلصة طماطم 2 كوب قرع عسل مقطع مكعبات بالقشرة
طريقة التحضير
* على النار في حلة الكسكسي يشوح البصل حتى يصفر في الزبدة والزيت
* تضاف الصلصة والسكر والبهارات وتقلب جيدا
* تضاف قطع اللحمة وتشوح ثم يضاف الماء المغلي وتترك حتى تمام النضج ثم تضاف مكعبات القرع وتترك حتى تمام النضج
* توضع المصفاة على حلة الكسكسي ثم يوضع بها البصل الشرائح
* يضاف الحمص ثم يتبل بالملح والفلفل
* بعد تمام النضج يشوح الخضار في السمنة جيدا ويتبل بالملح والفلفل والكركم
* في نفس المكان يوضع الكسكسي فوق وعاء اللحمة وينضج على البخار
* يتبل بالملح والفلفل والقرفة والزيت والمرقة ويغطى قليلا ثم يترك حتى يترك على البخار
* يقدم الكسكسي ثم تضاف قطع اللحم ثم يضاف البصل والحمص والخضار ويقدم
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