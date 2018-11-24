طريقة إعداد وتحضير ملوخية بالبط

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 كوب ملوخية خضراء مرقة سلق البط 1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 1 ملعقة سمنة بلدي بط مقطع 8 قطع مسلوقة لسلق البط (بصل – جزر – حبهان – لورا – كرفس) أرز بالشعرية جاهز للتقديم طريقة التحضير

* لسلق البط يشوح البط في السمنة حتى يصل إلى اللون الذهبي * يضاف إلى ماء السلق ويضاف الحبهان وورق اللورا والجزر والكرفس والجزر وتترك حتى تمام النضج ثم تحمر قطع البط في السمنة البلدي لعمل الملوخية: * تسخن مرقة سلق البط ثم تضاف إليها الملوخية الخضراء وتقلب حتى تسخن * لعمل الطشة تشوح الثوم في السمنة البلدي * تضاف الكزبرة الناشفة وتقلب جيدا ثم تضاف إلى الملوخية * تقلب جيدا وتقدم مع الارز بالشعرية والبط المحمر

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