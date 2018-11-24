طريقة إعداد وتحضير كشك بالبط

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كوب دقيق 2 كوب زبادي 2 كوب لبن 1 ملعقة بصل مفروم ثوم مفروم 2 كوب بصل مقرمش مرقة سلق البط بطة مفصصة بهارات مشكلة

طريقة التحضير

* يشوح الدقيق مع السمنة البلدي * تضاف المرقة واللبن ويقلب جيدا حتى يثقل القوام * تضاف رشة من البهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود * يضاف الزبادي ويقلب جيدا حتى يمتزج مع المكونات * في وعاء آخر يشوح الثوم وملعقة البصل المفروم في السمنة البلدي * ثم يضاف البط الفصص ويشوحوا جيدا ويتبلوا بالملح والفلفل الأسود * يضاف قليل من المرقة ويترك حتى تمتزج المكونات * يقدم مع الكشك ويزين بالبصل المقرمش

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