طريقة إعداد وتحضير رقاق بالبط

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كيلو رقاق طري بطة مسلوقة ومخلية مفصصة 2 كوب بصل مفروم 2 ملعقة ثوم مفروم 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة ملح وفلفل 1 كوب كبير سمنة بلدي مرقة سلق البط 1 كوب فلفل الوان نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة طريقة التحضير

* يشوح الثوم المفروم في السمنة البلدي * يضاف البصل ويشوحوا جيدا ثم يضاف البط المفصص * يضاف الفلفل الألوان ويشوحوا جيدا ثم يتبل بالملح والفلفل والبهارات * تسخن شوربة سلق البطة وتذوب بها السمنة * يغمس بها الرقاق ثم يرص في صينية الفرن * تضاف حشوة البط ثم تضاف باقي طبقات الرقاق * تدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم الرقاق

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