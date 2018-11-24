شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالكاكاو فى الشتاء.. يحافظ على صحة القلب ويساعد فى علاج الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مشروب الكاكاو الساخن من المشروبات المفضلة خاصة فى فصل الشتاء، كما إنه يعتبر من المشروبات الصحية لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، من فيتامينات ومعادن، ولهذا نتعرف فى السطور التالية على أهم المعلومات عن الفوائد الصحية للكاكاو، وفقاً لما ذكره موقع "organicfacts".

خفض ضغط الدم المرتفع

يساعد الكاكاو على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، وذلك على احتوائه على نسبة عالية من الفلافونويد الذى يعمل على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية.





الحفاظ على صحة الدماغ

يحتوى الكاكاو على كمية كبيرة من الفلافونيدات مثل الفلافونول، الذى يساعد فى الحفاظ على صحة الدماغ ما يعود بتأثيرات إيجابية على وظائف التعلم والذاكرة.

يخفف أعراض الربو

تحتوى حبوب الكاكاو على الزانثين والثيوفيلين، والتى تساعد فى تخفيف تقلصات الشعب الهوائية وفتح أنابيب الشعب الهوائية الضيقة، ما يسهل من تدفق الهواء، ما يساعد فى تخفيف أعراض الربو وعلاج الحساسية.

سرع التئام الجروح

تحتوى مستخلصات الكاكاو على خصائص علاجية، التى تساعد على التئام الجروح والشفاء، لذلك يدخل ضمن مكونات المنتجات الطبية الطبيعية.

الوقاية من السمنة

أظهرت العديد من الدراسات عن الكاكاو، يساعد فى الوقاية من السمنة الناتجة عن الدهون، حيث يساعد تناوله فى تعديل استقلاب الشحوم وتخفيض توليف ونقل الأحماض الدهنية.





الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوى مسحوق الكاكاو على نسبة عالية من الفلافونويد، والبروسيانيدان، الكاتشين، والايبيكاتشين، التى لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد فى حماية الخلايا من التلف وتمنع تكوين جلطات الدم، التى يمكن أن تؤدى إلى السكتة الدماغية أو فشل القلب.

تحسين الحالة المزاجية

تناول مشروب الكاكاو يساعد فى تحسين الحالة المزاجية، وذلك لاحتوائه على آثار مضادة للاكتئاب، حيث تساعد مركبات الفلافونول فى تحسين المزاج، ومحاربة الاكتئاب، وتشجيع الأنشطة المعرفية خلال المجهود الذهنى المستمر.

ووجود مركبات الفلافونول الكيميائية العصبية تساعد فى تعزيز الشعور بالرضا وتعزيز إثارة الشهوة الجنسية.