فوائد أوراق الخوخ

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وفقا لبعض النصوص القديمة، استخدمت أوراق الخوخ الطازجة لتطبيقها موضعيا للقضاء على الديدان، من ناحية أخرى، استخدمت عملية الأعشاب المحضرة من الأوراق المجففة للخوخ بانتظام، من التخلص من ديدان البطن، واعتبرت الأوراق بمثابة علاج للثآليل في إيطاليا، وقد تم استخدام كل من الأوراق واللحاء من شجرة الخوخ أيضا لعلاج التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي .

الفوائد الصحية لأوراق الخوخ

1- إزالة السموم

تعمل الألياف والبوتاسيوم في أوراق الخوخ على تسهيل حركة الأمعاء، مما يمنع حدوث حالات هضمية مرضية، مثل الإمساك، والتهاب المعدة، والتهاب القولون، وقرحة المعدة، بالإضافة إلى التخلص من النفايات السامة من الجسم، وبالتالي تعزيز وظيفة الكلى والكبد .

2- تعزيز المناعة

قد تكون آثار أوراق الخوخ المضادة للأكسدة الناتجة عن وجود الزنك وحامض الأسكوربيك وفيتامين ج، مفيدة في تعزيز الشفاء من الجروح، وكذلك تقوية جهاز المناعة من خلال مكافحة العدوى، وبالتالي المساعدة في علاج الالتهاب الرئوي ونزلات البرد والإسهال والملاريا .

3- الوقاية من السرطان

إلى جانب مضادات الأكسدة، بما في ذلك حمض الكلوروجينيك، فإن أوراق الخوخ تحتوي على فيتامين (أ)، الذي يلعب دورا في الحد من خطر سرطان الفم والرئة .

4- صحة القلب

بالإضافة إلى وجود اللوتين والليكوبين، فإن محتوى أوراق الخوخ من البوتاسيوم، يساعد في استقلاب الكربوهيدرات، وكذلك استقرار مستويات الإلكتروليت التي تساعد في الحد من مخاطر اضطرابات القلب الخطيرة .

5- صحة العيون

يعتقد أن بيتا كاروتين كونها مقدمة من فيتامين ( أ ) لتعزيز الرؤية الجيدة من خلال حماية شبكية العين، جنبا إلى جنب مع اللوتين والزيكسانثين، ومنع فقدان البصر أو العمى، والعمى الليلي .

6- صحة العظام والأسنان

أوراق الخوخ مصدر جيد للكالسيوم والفوسفور والفلورايد، وعند استخدام هذه الأوراق لعمل الشاي، فإنها تكون مفيدة للعظام والأسنان، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام ومنع تسوس الأسنان .

7- خصائص تخفيف الإجهاد

يساعد محتوى الماغنسيوم في تهدئة الأعصاب، والتي توفر الراحة من الإجهاد والقلق بالإضافة إلى علاج أعراض الاكتئاب، وأوراق الخوخ بها كمية جيدة من الماغنيسيوم .

8- إدارة الوزن

بصرف النظر عن كون أوراق الخوخ والخوخ منخفضة في السعرات الحرارية والدهون والمركبات الفينولية، فإنها لا تؤثر على مستويات سكر الدم، ولا تتراكم كدهون في الجسم، مما يقلل من خطر السمنة .

9- فوائد أخرى لأوراق الخوخ

قد يكون استهلاك أوراق الخوخ فعال للحد من التهاب الشعب الهوائية، والسعال، والأرق، وارتفاع ضغط الدم، ورائحة الفم الكريهة .

الآثار الجانبية لأوراق الخوخ

لا تستخدم أوراق الخوخ للنساء الحوامل أو الذين يقومون بالرضاعة الطبيعية، ففي بعض الأحيان، يكون الجسم حساسًا لقشر الفاكهة، وبالتالي يتم استخدام القفازات أثناء التعامل مع الخوخ، ويجب وضع الخوخ بعيدًا عن الأطفال والكلاب، لأنها قد تسبب حساسية قاتلة لهم .

مستخلص أوراق الخوخ

إن إضافة 40 نقطة من مستخلص أوراق الخوخ في بعض الماء، يعمل كمقوم للمعدة، والتي يمكن استهلاكها بعد الوجبات مباشرة، تناول 40 قطرة من مستخلص أوراق الخوخ بعد كل وجبة، حوالي ثلاث مرات في اليوم، مع كوب من الماء، مفيد لمشاكل البول، وفي الحالات الشديدة من أي مرض ذي صلة، يمكن استهلاك 40 نقطة لكل ساعة حتى يتم حل المشكلة، ولإزالة الديدان من المعدة، فإن تناول ملعقة واحدة من هذا المستخلص كل يوم سيعمل بشكل جيد، جدير بالذكر أن بذور الخوخ التي تتكون من السيانوسيدات تتفاعل مع المضادات الحيوية، وتسبب تثبيط الجهاز التنفسي .