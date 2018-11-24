لماذا يشعر البعض بالصداع النصفى بعد غسل الشعر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالصداع النصفى بعد غسل الشعر، الأمر الذى يسبب آلام تمتد لفترة طويلة، وتجعل الإنسان غير قادر على ممارسة الأنشطة اليومية، وهذا يعود لأسباب نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع "verywellhealth".

وعادة ما يشعر الإنسان بالصداع النصفى نتيجة عوامل عديدة منها تناول أطعمة معينة، أو التعرض لأشعة الشمس، الكحول، أو الحرمان من النوم.





لماذا يشعر البعض بالصداع بعد غسل الشعر؟

يشعر البعض بالصداع النصفى بعد غسل الشعر، الذى ربما يزداد سوءًا بسبب أى نشاط بدنى مثل تسلق السلالم أو المشى، ويحدث الصداع النصفى من 15 إلى 60 دقيقة بعد أن يغسل الشخص شعره (بدون تجفيفه)، وقد يرافقه غثيان أو القىء، وكذلك حساسية الضوء أو الصوت.

يعتبر غسل الشعر أحد أسباب الصداع النصفى النادرة، وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الأمر قد يعود لعوامل وراثية، أو لأن الشعر الرطب يحفز المستقبلات الحساسة لدرجة الحرارة فى الدماغ، والتى تؤدى إلى حدوث الصداع النصفى.





علاج الصداع النصفى

يستلزم علاج الصداع تناول مسكنات بالإضافة إلى الابتعاد عن بعض الأطعمة التى تزيد من أعراض الصداع مثل منتجات الألبان والشيكولاته، وتدليك الرأس بالزيوت الطبيعية مثل زيت النعناع والريحان، مع الاسترخاء والراحة.