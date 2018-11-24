الطرق العشر البسيطة لإيصال مشاعر الحب لشريك حياتك

ربما تمر العلاقة بين الزوجين بفتور في المشاعر والأحاسيس التي تضمحل مع مرور الزمن، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الحياة الزوجية سلباً، ويؤدي في بعض الأحيان إلى المشاكل والخلافات.

ولإحياء جذوة الحب في الحياة الزوجية، لا بد من إجراءات وممارسات تضمن حياة زوجية سعيدة.

فيما يلي 10 طرق بسيطة للتعبير عن حبك لشريك الحياة، حسب موقع "إم إس إن" الإلكتروني:

１- عامل شريك حياتك بلطف وحنان، ووجه له الإطراء كلما شعرت بأنه بحاجة لذلك.

２- ابتعد عن هاتفك قدر المستطاع، وخصص وقتاً لتقضيه مع شريك الحياة وتمارس معه نشاطات ترفيهية، مثل مشاهدة فيلمه المفضل، أو الذهاب برفقته إلى السينما.

３- تأنق أمام نصفك الآخر، وقد بارتداء ملابس جميلة وجذابة وخاصة في المناسبات التي تتعلق به، مثل عيد ميلاده أو الذكرى السنوية لزواجكما.

４- لا تبخل على شريك حياتك بالعناق الحار عندما تشعر بأنه في مزاج معكر، أو عندما يعاني من مشكلة ما، فهذا يشعره بأنك تحبه وتهتم لأمره، ويمنحه إحساساً بالراحة، وينسيه مشاكله.

５- إن كنت تجيد الطبخ، فلا ضير في أن تُعد وجبة مفضلة لشريك حياتك كلما أتيحت لك الفرصة، وخاصة في بعض المناسبات مثل عيد الحب، أو عطلة نهاية الأسبوع.

６- قدم الشكر لما يفعله الشريك على الدوام مهما كان بسيطاً، واعمد إلى تشجيعه على الاستمرار في تحقيق الإنجازات ووفر له البيئة المناسبة للقيام بما يحب.

７- حاول أن تقدم للشريك هدية سواء أكانت رمزية أو قيمة، لأن الهدايا عادة ما تكون تعبيراً صادقاً عن الحب.

８- تجنب إضفاء جو من الكآبة في المنزل، واعمل على سرد الطرائف وممازحة شريك حياتك، ومارس معه بعض الألعاب المرحة التي تعطي المزيد من الحيوية لعلاقتكما.

９- إن كنت تقضي وقتاً طويلاً في العمل، فلا بد من أن تتصل بشريك حياتك باستمرار وتخبره بأنك مشتاق إليه، وأن تعبر له عن حبك بعبارات رومنسية تدخل السرور إلى قلبة، وتأجج مشاعر الحب نحوك.

10- خذ إجازة قصيرة من العمل، وانطلق في نزهة برفقة الشريك، وقم بقضاء يوم كامل معه وممارسة العديد من النشاطات مثل التسوق أو تناول الغداء في الخارج، أو زيارة المواقع السياحية في مدينتك.