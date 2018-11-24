طريقة إعداد وتحضير كفتة بطاطس بالبرغل

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بطاطس مسلوقة برغل بقدونس مرقة نعناع ناشف قرفة مكسرات دبس رمان بصل ملح فلفل أسود بهارات زيت زيتون ثوم شطة جوزة الطيب دقيق زيت للقلي طريقة التحضير

* فرم الثوم والنعناع المجفف والملح ودبس الرمان والبهارات والشطة وجوزة الطيب والبطاطس والبرغل والدقيق * يفرم البصل والثوم ويشوحوا في الزيت مع المكسرات ومكعب مرقة دجاج ويقلبوا جيدا * يحشي البرغل بالبصل والثوم والمكسرات ثم يتم القلي في الزيت ثم توضع الكفتة في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة​

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