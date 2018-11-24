شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مركب فى شجرة العنب يكافح سرطان البنكرياس المقاوم للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد عن مركب يوجد فى شجرة العنب فعال للغاية فى مكافحة خلايا سرطان البنكرياس المقاومة للعلاج.

ووفقا للموفع الطبى الأمريكى "medicalnewstoday" قال الباحثون الأمريكيون إن سرطان البنكرياس يصعب علاجه بالأدوية، لذلك فإن هذا الاكتشاف يحل هذه المشكلة.

ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإن معدل البقاء على قيد الحياة يمثل 5 سنوات للأشخاص الذين يعانون من سرطان البنكرياس.

وخلال الدراسة، قام جيرهارد برينجمان، أستاذ الكيمياء العضوية فى جامعة فورتسبورغ فى ألمانيا، مع المؤلف الأول سوريش أوله، وهو أستاذ فى معهد الطب الطبيعى فى جامعة توياما فى اليابان، باكتشاف السبب فى أن سرطان البنكرياس يقاوم العلاج، وهو أن خلاياه تستطيع البقاء على قيد الحياة فى كل الظروف.

وعلى وجه التحديد لدى خلايا البنكرياس البشرية "القدرة على التكاثر بقوة فى ظروف نقص الأوعية الدموية ونقص الأوكسجين، وبعبارة أخرى، تستهلك الخلايا السرطانية فى البنكرياس جميع الأكسجين والمواد المغذية من حولها للانتشار بنفس القوة التى تنتشر بها.

واختبر فريق البحث أحد هذه المركّبات: مادة تسمى ancistrolikokine E3، والتى استمدتها من كرمة العنب موجودة فى الغابات المطيرة الكونغولية.

ووجد الباحثون قدرتها فى منع سرطان البنكرياس من الانتشار ومقاومته.