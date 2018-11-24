رجيم الفواكه الحمراء لنسف الدهون ونحت الجسم في يومين

من المعروف أنّ الفواكه الحمراء تحتوي على الكثير من العناصر المغذية. لكن من غير الشائع اللجوء إليها لخسارة الوزن. والصحيح أنه يمكن ذلك لأنها تتمتع بخصائص تساعد على حرق الدهون والتنحيف ومنع احتباس الماء في الجسم. وللاستفادة منها يمكن اتباع ما يسمى رجيم الفواكه الحمراء لكن ليوم واحد أو يومين فقط لا أكثر.

رجيم الفواكه الحمراء لنحت الجسم في يومين

إذا قررت اتباع رجيم الفواكه الحمراء لخسارة الوزن ونسف دهون الجسم بسرعة، من المهم أن تتعرّفي إلى قواعده.

فهو ليس حمية معقدة. ولتتبعيه يكفي أن تتناولي أثناء كل الوجبات وليوم واحد أو يومين مختلف أنواع الفواكه الحمراء. ويمكنك الاستمتاع بها بطرق متنوعة، طازجة أو عصير أو مطهوة على البخار أو على شكل مربى.

وفي هذه الحالة تستطيعين تناول مختلف أنواع الفواكه الحمراء: الفراولة، التوت، الكرز،... لكن لا تأكلي كمية كبيرة من الكرز لأنه يحتوي على عدد سعرات حرارية أكبر من ذلك الذي تكتسبينه بتناول الفواكه الحمراء الأخرى.

النتيجة

في حال اتبعت رجيم الفواكه الحمراء بشكل صحيح وكررت ذلك بين الحين والآخر، يمكنك أن تضمني خسارة الوزن واستعادتك لرشاقتك بسرعة. فهذه الفواكه تحتوي على خصائص مدرة للبول، ما يعني أنها تمنع احتباس الماء في الجسم. كما أنها تخلصك من السموم الضارة. وهي أيضاً غنية بالألياف وتسهل عملية المرور المعوي. كذلك تحتوي على الفيتامينين A وC المضادين الفعالين للأكسدة.

لكن انتبهي إلى أن اعتماده لوقت طويل يحرمك من الكثير من المغذيات. ولهذا احرصي على عدم تطبيقه لأكثر من يوم واحد أو يومين كحد أقصى بين الحين والآخر. وهكذا يمكنك خسارة الوزن وتفتيت الدهون المتراكمة لديك من دون أن تلحقي الضرر بصحتك.