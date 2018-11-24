القضاء الأميركي يحكم على شاب واعد عشرات النساء "بالمجان"

حكم القضاء الأميركي على رجل، واعد عشرات النساء، ودعاهم إلى المطاعم دون دفعه للفاتورة، بالسجن لـ 120 يوما وراء الفضبان.

وفي توضيحها لطبيعة الجريمة التي ارتكبها المتهم، بول غونزاليس، أكّدت النيابة العامة في مدينة لوس أنجلوس بأن الرجل قد احتال على 10 نساء على الأقل، بمبلغ قدر بـ 950 دولار أمريكي، وذلك بين مايو/ تموز 2016 وأبريل/ نيسان 2018.

كما أضافت النيابة العامة بأن الرجل كان يدعو النساء إلى العشاء في مطاعم ومقاهي مختلفة من المدينة، يأكل ويشرب معهم ومن ثم يفر قبل أن يدفع الفاتورة.

هذا وفرضت السلطات القضائية على غونزاليس، ثلاث سنوات من المراقبة المتواصلة، يمنع خلالها من استخدام تطبيقات ومواقع المواعدة على الانترنت.

وبناء على ماسبق، علقت إحدى النساء الضحايا على الحكم الصادر بحق غونزاليس، قائلة: "اليوم لم يعد لديه ما يقلق بشأن الوجبات التي يأكلها، فإدارة السجن ستقدم له 3 وجبات مختلفة كل يوم".