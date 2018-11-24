انت الان تتابع موضوع كيف شكل الجنين في الشهر الرابع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مراحل الحمل جميعها من المراحل المتعبة على المرأة ومن الأفضل على المرأة أن تعلم جميع الأشياء التي تخص شهور الحمل وأن تتابع مع الطبيب المعالج للتأكد من النمو الصحيح للجنين ليخرج بسلام.

شكل الجنين في الشهر الرابع

الشهر الرابع من الحمل هو الفترة التي تمتد من الأسبوع 14 وحتى الأسبوع 17 من الحمل وهنا يطرأ الكثير من التغيرات على الجنين كما تلاحظ المرأة أن حركة الجنين قد أصبحت أكثر وضوحا في تلك الفترة وهنا ستدخل المرأة فى مراحل الحمل الحقيقية من الشعور بالجنين وكل الحركات التي يقوم بها ويتم تقسيم ذلك الشهر إلى أربع أسابيع وهم على الشكل التالي :

خلال الأسبوع الرابع عشر

1- هنا يكون طول الجنين 9 سم ووزنه 40 جرام فقط.

2- كما أن ملامح الوجه تبدأ في الظهور وأيضا البصمات.

3- كما يتشكل الزغف الذي يوفر المزيد من الدفء للجنين.

4- تبدأ الكلى في العمل ومن ثم إنتاج البول حيث تبدأ عملية التبول في تلك المرحلة من الحمل.

5- كما أن البنكرياس يبدأ في العمل ويبدأ في إفراز الهرمونات الخاصة به.

6- ويبدأ كل من الكبد والطحال في العمل وإنتاج كريات الدم الحمراء.

7- هنا تعمل المشيمة بشكل أكبر حتى يحصل الطفل على كل ما يحتاجه لكي ينمو بشكل صحي.

8- الطفل في تلك المرحلة أكثر احتياج للأحماض الأمينية لذا يتوجب على المرأة تناول الكثير من المكملات الغذائية والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض.

خلال الأسبوع الخامس عشر من الحمل

1- هنا يزيد الطول والوزن حيث يصل طول الطفل إلى 10 سم بينما يبلغ وزن الطفل 50 جرام.

2- هنا يصبح الأرجل أطول بشكل كبير عن الأيدي حيث يصبح شكل الطفل ملحوظ ويبدأ في التكوين السليم.

3- يصبح الطفل أكثر قدرة على التحرك داخل السائل الأمينوسي المحيط به.

4- كما تنمو الحويصلات الهوائية الخاصة بالطفل من خلال عملية التنفس.

5- كما تظهر الكثير من العلامات الخاصة بالضحك والبكاء على الطفل كما تنمو عضلات الوجه في تلك الفترة.

6- وتنمو الأذنين ويصبح الطفل أكثر قدرة على الاستماع.

7- ومن الممكن أن تعلم الأم جنس الجنين في ذلك الشهر من خلال أكتمال الأعضاء التناسلية.

8- ولزيادة ذكاء الطفل من الأفضل تناول المزيد من المكملات الغذائية من بينها أوميجا 3.

خلال الأسبوع السادس عشر من الحمل

1- يبلغ طول الطفل في تلك الفترة 14 سم كما يصل وزن الجنين إلى 100 جرام.

2- كما تتخذ كل من العينين والأذنين الوضع المناسب لهم في الوجه.

3- وفي ذلك الأسبوع يصبح الطفل أكثر قدرة على الإمساك بالسرة.

خلال الأسبوع السابع عشر

1- يصل وزن الجنين خلال تلك الفترة إلى 14 سم من الطول والوزن يصبح 140 جرام.

2- تتكون غضاريف الجسم لدى الطفل أيضا في نهاية الشهر الرابع ويصبح الطفل أكثر صلابة عن الوقت السابق.

3- وللمحافظة على درجة حرارة الطفل تتراكم المزيد من الدهون تحت الجلد.

4- جلد الطفل في تلك المرحلة لا يزال باللون الوردي ولكنه شفاف ورقيق بشكل كبير.

وعلى الأم خلال تلك الفترة أن تقوم بمراجعة الطبيب المعالج كل فترة حتى تتمكن من معرفة التطور الخاص به، والتأكد من أنه ينمو بالشكل الصحيح مع إعطاء الطفل المزيد من المكملات الغذائية التي يتم وصفها من قبل الطبيب المعالج وعلى المراة أن تكون أكثر حرصا على نفسها خلال ذلك الشهر مع عدم رفع أو جر الأشياء الثقيلة حتى لا يحدث لها الكثير من المشاكل في المستقبل وحصرا على الجنين من التشوهات أو الإجهاد خلال تلك الفترة الهامة من الحمل.