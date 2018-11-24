رجيم الدكتور اسامه حمدي من 20 الى 30 كيلو في الشهر



يقول الدكتور:- ان النقص في هذا النظام نقص حقيقي لانه يتم من دهن الجسم لذا ليس من السهل اعادة تكوينه في فترات قصيره لذلك يبقى الشخص دون زياده لفترات طويله جدا طالما حافظ في اكله على نظام متوازن وقلل من السكريات والدهون، وان النقص وان كان كبيرا لايؤثر على اي من القياسات الحيويه داخل الجسم يصلح لجميع الاعمار ولاضروره للفيتامينات مع ضرورة الالتزام بالوجبات المذكوره دون تعديل، ان حيز المعده يباء في النقصان بالتدريج فيجد الشخص نفسه يصل الى مرحلة الشبع بسرعه شديده

الاسبوع الأول

الفطور اليومي:- بيضتين مسلوقه+ نصف برتقاله

(السبت)

الغداء:- فاكهه صنف واحد وبأي كميه( ماعداالمناجو والتين والموز ممنوع)

العشاء:- لحم مشوي ( شرائح اومفروم)+سلطة خضروات

(الأحد)

الغداء :- دجاج مسلوق اومشوي +طماطم+برتقاله وحده

العشاء:- 2 بيضه مسلوقه+ سلطه(خيار,خس,طماطم,جزر,فلفل اخضر)+توست واحد +برتقاله

(الأثنين)

الغداء:- جبن قريش اوجبن منزوع الدسم بأي كميه+توست واحد+طماطم

العشاء:-لحم مشوي اومفروم +سلطه

(الثلاثاء)

الغداء :- فاكهه صنف واحد باي كميه

العشاء:- لحم مفروم اومشوي وسلطه

الاربعاء

الغداء:-2 بيضه مسلوقه+ خضار مسلوق

العشاء:- سمك اوجمبري اوتونه مصفاه من الزيت +سلطه+برتقاله

الخميس

الغداء:- فاكهه صنف واحد باي كميه

العشاء :- لحم مشوي وسلطه

الجمعه

الغداء :-دجاج مسلوق اومشوي+طماطم+خضار مسلوق+برتقاله

(مسموح مشروبات الدايت والقهوه والشاي والاعشاب بدون سكر)

مسموح تناول جزر اوخيار بين الوجبات(اختيار صنف واحد) ولكن قبل الوجبه بساعتين

الأسبوع الثاني

الفطور اليومي( 2 بيضه+نصف برتقاله)

السبت

الغداء:-2 بيضه مسلوقه+ سلطه

العشاء:-2 بيضه+برتقاله

الاحد

الغداء:- لحم مشوي(شرائح اومفروم بدون دهن)+سلطه

العشاء:-2 بيضه +برتقاله

الاثنين

الغداء:- لحم مشوي + خيار فقط

العشاء:- 2 بيضه مسلوقه + خضار مسلوق

الثلاثاء

الغداء:- 2 بيضه مسلوقه+جبن منزوع الدسم+خضار مسلوق

العشاء:-2 بيضه مسلوقه+ خضار مسلوق+طماطم

الاربعاء

الغداء:- سمك اوجمبري اوتونه مصفاه

العشاء:- 2 بيضه مسلوقه+ خضار مسلوق

الخميس

الغداء:- لحم مشوي+طماطم+برتقاله

العشاء:-خليط من الفواكه الطازجه

الجمعه

الغداء:- دجاج مسلوق اومشوي +طماطم+ خضار مسلوق+برتقاله

العشاء:-دجاج مسلوق+ طماطم+برتقاله

الاسبوع الثالث

السبت

طول اليوم:- اي نوع من الفاكهه وبأي كميه وفي اي وقت وبأي خليط ماعدا( العنب والمانجو والتمر والموز والتين

الاحد

طول اليوم:- اي نوع من الخضار المسلوق واي نوع من السلطه ( كل انواع الخضار مسموح بها ماعدا البطاطس والبقوليات الجافه

الاثنين

طول اليوم:-اي نوع من الفاكهه السابقه واي نوع من الخضار المسلوق في اي وقت وباي كميه

الثلاثاء

طول اليوم:-سمك اوجمبري اوتونه مصفاه باي كميه مع سلطة خس وجرجير فقط

الاربعاء

طول اليوم:- لحم مفروم اولحم مشوي اودجاج مسلوق اومشوي طول اليوم وباي كميه+خضار مسلوق

الخميس والجمعه

فاكهه صنف واحد باي كميه في اي وقت

الاسبوع الرابع

الكميه المذكوره في كل يوم توزع على اليوم بدون موعد محدد ولكن بدون اي زياده

السبت:-

4 شرائح لحم مشوي اومسلوق اوربع دجاجه مسلوقه

3 طماطم

4 خيار

علبة تونه كبيره مصفاه من الزيت

1 توست

برتقاله

الاحد

2 شريحة لحم مشوي

3 طماطم

4 خيار

1 توست

1 تفاحه اوجوافه اوكمثري اوقطعة شمام

برتقاله

الاثنين

ملعقة جبن قريش اواي جبن ابيض منزوع الدسم

علبة تونه مصفاه من الزيت

طبق صغير خضار مسلوق

2 طماطم

2 خيار

1 توست

برتقاله

الثلاثاء

نصف دجاجه مسلوقه اومشويه

3 طماطم

4 خيار

1 توست

برتقاله

الاربعاء

ربع دجاجه مسلوقه اومشويه

2 بيضه

1 خس

3 طماطم

4 خيار

برتقاله

الخميس

2 صدر دجاجه مسلوق

ثمن كيلو جبن ابيض منزوع الدسم

1 توست

2 طماطم

2 خيار

1 زبادي

برتقاله

الجمعه

ملعقة جبن منزوع الدسم

علبة تونه مصفاه من الزيت

طبق صغير خضار مسلوق

2 طماطم

2 خيار

1 توست

برتقاله

العشاء خضاااار مسلوقه

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