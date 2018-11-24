أهم الحركات للتخلص من ترهّل اليدين



حتى تحصلي على ذراعين مشدودتين وخاليتين من الترهلات نقدم لك اليوم بعض الحركات التي تخلصك من هذه التراكمات الزائدة، ومن ذلك:

التقطي الوزن بيديك، قومي برفع يدك اليمنى من مستوى خصرك باتجاه كتفك، كرّري هذه الحركة لليد اليسرى. ثم، ثبتي هذه الأخيرة بمستوى كتفك، وأعيدي تحريك يدك اليمنى بنفس الطريقة ثم قومي بتحريكهما معاً.

ارفعي يدك اليمنى من مستوى خصرك باتجاه وجهك، ثم ثبتيها. كرري هذه الحركة لليد اليسرى. قومي بفتح يديك خارج نطاق جسمك. ثم، ارفعي يديك معاً من مستوى خصرك نحو وجهك.

التقطي الوزن بكفيك، وارفعيه إلى الأعلى فوق مستوى رأسك.

استلقي على الأرض، ثبّتي يديك على الوزن خلفك، وقومي برفع جسمك إلى الأعلى.

التقطي الوزن بيديك خلف رأسك، وحرّكيهما من مستوى كتفيك باتجاه الأعلى.

قفي، ارفعي الوزن من مستوى خصرك نحو بطنك، ثم ارفعيه من بطنك نحو صدرك. وأخيراً، ارفعيه من خصرك نحو صدرك.