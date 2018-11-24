تعرفي على أفضل التمارين لإنقاص دهون الوجه



ربما يكون الوجه من أجزاء الجسم لا يمكن إخفاءه حال امتلاءه، لذا من الضروري أن نقوم بعمل التمارين الصحيحة التي تساعد على إنقاص الدهون في الوجه ومن هذه التمارين:



تمرين ثني الفم، ويكون عن طريق عقد الشفتين و مدهما كشكل التقبيل, لمدة خمس ثواني, و من ثم نقل الشفاه و هي معقودة بنفس الشكل إلى الجهة اليمنى, ثم اليسرى, لمدة خمس ثوان لكل منهما.

تمرين الابتسامة، وذلك عن طريق محاولة الابتسام بطريقة تظهر كلا من اللثة العليا والسفلى والأسنان, مع التثبيت لمدة خمس ثوان, ومن ثم القيام بعقد الشفتين, وإعادة تمرين الابتسامة مرة أخرى, مع التكرار 10 مرات.

تمرين السمكة المنتفخة، وذلك بتضخيم الوجنتين و تعبئتهما بالهواء, مع إغلاق الفم طبعا, والقيام بدفع الهواء إلى الخد الأيسر, والتثبيت لمدة خمس ثوان, ومن ثم دفعه إلى الخد اليمين, والسماح لخروج الهواء بعدها من الفم, مع ضرورة تكراره خمس مرات على الأقل.

تمرين الخدود المسطحة، يعتمد هذا التمرين على إغلاق الفم ونفخ الهواء تحت الشفة العليا مع التثبيت لمدة عشر ثواني, ومن ثم تحريك الهواء نحو الخد الأيمن, لمدة عشر ثواني أيضا, ومن ثم نقله إلى الخد الأيسر لعشر ثواني آخرين, مع ضرورة تكراره 10 مرات على الأقل, للمساعدة في خسارة دهون الوجه بشكل فعال.