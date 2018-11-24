كيف تخسرين 10 كيلوغرام شهريا دون تعب أو جوع؟!

الإفطار: عصير برتقال طازج أو كوب حليب قليل الدسم، قطعة توست واحدة أو نصف كوب رقائق إفطار دايت أو ربع رغيف صغير، ملعقتين من جبن قليل الدسم قريش (كوتاج) أو ملعقتين فول أو ملعقتين لبنه.

الغدا: طبق سلطة خضراء كبير بدون صوص أو تتبيل أو ملح، طبق خضار مطبوخة بكمية غير محددة ما عدا البطاطا، ما يعادل حجم 4 أصابع من الكف لحم أو دجاج أو سمك بدون جلد أو دهون أو بيضتان أو نصف كوب عدس أو فول، أربع ملاعق طعام فقط من الأرز المسلوق أو المعكرونة أو البرغل أو قطعة خبز كامل بحجم قطعة التوست.