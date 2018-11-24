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الرئيسية/رشاقة/كيف تخسرين 10 كيلوغرام شهريا دون تعب أو جوع؟!
تعالي نتعرف إلى تفاصيل الريجيم الذي يمكنك من خلاله أن تخسري 10 كيلوات في الشهر، وبرنامج الريجيم يتلخص فيما يلي…..
- الإفطار: عصير برتقال طازج أو كوب حليب قليل الدسم، قطعة توست واحدة أو نصف كوب رقائق إفطار دايت أو ربع رغيف صغير، ملعقتين من جبن قليل الدسم قريش (كوتاج) أو ملعقتين فول أو ملعقتين لبنه.
- الغدا: طبق سلطة خضراء كبير بدون صوص أو تتبيل أو ملح، طبق خضار مطبوخة بكمية غير محددة ما عدا البطاطا، ما يعادل حجم 4 أصابع من الكف لحم أو دجاج أو سمك بدون جلد أو دهون أو بيضتان أو نصف كوب عدس أو فول، أربع ملاعق طعام فقط من الأرز المسلوق أو المعكرونة أو البرغل أو قطعة خبز كامل بحجم قطعة التوست.
- وحبة خفيفة: 3 تمرات أو قطعة واحدة متوسطة فاكهة (برتقال-يوسفي- موزة-تفاحة-3حبات برقوق) ، أو كوب عصير برتقال أو تفاح غير مُحلى.
- العشاء: علبة لبن زبادي قليل الدسم مع حبتين خيار.
ملاحظات:
- مسموح تناول الشاي والقهوة بأي كميه بلا سكر.
- يجب شرب من 8- 10 أكواب ماء يوميا.ممارسة رياضة المشي 5 مرات في الأسبوع على الأقل لمدة ٤٥ دقيقة.
- إبدأي هذا النظام بهمة ونشاط والتزام وستحصلين على نتائج رائعة.
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