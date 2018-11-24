حاربي السيلوليت ببعض التمارين الرياضية

حتى تتخلصي من الدهون المتراكمة في مناطق الجسم المختلفة عليك أن تقومي ببعض التمارين الهامة التي تغنيك عن العديد من الحميات وعمليات شفط الدهون، ومن ابرز هذه التمارين الرياضية:

الملاكمة: هذه الرياضة تقوّي العضلات، تجعل الجسم مشدوداً وتنشّط الدورة الدمويّة.

الركض السريع: رياضة مفيدة للقب وحارقة الدهون كثيراً. يمكنكِ الركض لمدّة 30 دقيقة على الآلة كي تتنشّط الدمويّة ولا تتكدّس الدهون.

ركوب الدراجة الهوائيّة: من المفضّل ممارسة هذه الرياضة بنمط سريع كي تكون النتيجة أضمن.

Ubound: المطلوب في هذه الرياضة هو القفز السريع على الـTrampoline ليس فقط لحرق الدهون بل لتحسين نبضات القلب وتنظيف الجسم من السموم ومنع تكدّس الدهون. الرئيسية/رشاقة/

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