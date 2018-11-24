طرق لتسريع عملية الأيض في الجسم



كلنا يعلم أهمية عملية الأيض المنتظمة في الجسم التي تساهم في زيادة حرق الدهون بالتالي تخليص الجسم من السموم والحصول على جسم رشيق، ولتسريع عمليات الأيض عليك بالنصائح التالية:



أضيفي بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي، كزيت جوز الهند: يساعد زيت جوز الهند على تسريع الأيض، كذلك احرصي على تناول الأسماك الدهنية، البذور، كبذور السمسم والكتان ودوار الشمس، الشاي والقهوة.

تناولي كمية بروتينات أكبر لا يمكنك إلغاء البروتين من الجسم، فإن تناولت البروتين المناسب ستحاربين الأيض البطيء. فما عليك إلا اختيار الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ونسبة قليلة من الدهون مثل اللحوم الخالية من الدهن والأسماك.

التقليل من نسبة السكر تشير الدراسات إلى أنّ الكربوهيدرات (أي السكريات) تبطئ الأيض ممّا يؤدي إلى زيادة الوزن.

التحكّم بالكمية التوازن مفتاح لفقدان الوزن. في حين أن هناك بعض الحميات الغذائية التي لا تحد الكمية، ثمة حميات غذائية أخرى تدفعك إلى تناول نوع واحد من الطعام لمدة أسبوع…تجنبي هذه الأنواع من الحميات.

ممارسة الرياضة تساعد ممارسة الرياضة على حرق السعرات الحرارية وبإمكانك إضفاء بعض الحماس إلى ممارستك الرياضة، مثلًا، إن كنت تركضين استمعي إلى قائمة أغاني مشجعة لتحفزك على المثابرة.

حاولي تناول عدد أكبر من الوجبات الغذائية، وبإمكانك تقسيم الوجبات بين: الفطور، الغداء، وجبة خفيفة ثمّ العشاء. بهذه الطريق يواصل الجسم عملية الأيض لا بل يزيد من سرعتها.