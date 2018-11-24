الفاكهة تخلصك من الكرش

ريجيم الفواكه يساعدك على التخلص من الكرش في أسبوع فقط. ويعتمد هذا الريجيم على تناول الموز ومجموعة أخرى من الفواكه لمدة أربعة أسابيع لإنقاص الوزن والتخلص من الكرش ولكن يجب اتباع هذا الريجيم تحت إشراف طبي نظراً لفقره إلى العناصر الغذائية المختلفة. وخطة النظام كالتالي:

اليوم الأول :

شمام في الإفطار والغداء “أي كمية” + 2 ثمرة موز في العشاء.

اليوم الثانى :

300 جرام تفاح في كل من الإفطار والغداء + 2 ثمرة موز في العشاء.

اليوم الثالث :

شمام طوال اليوم وبأي كمية.

اليوم الرابع :

3 ثمرات موز في كل من الإفطار والغداء والعشاء.

اليوم الخامس :

سلطة فواكه طوال اليوم. “تفاح، موز، برتقال، فراولة، كمثرى“.

اليوم السادس :

100 جرام من التين في الإفطار + 2 ثمرة موز في كل من الغداء والعشاء.

اليوم السابع :

شمام طوال اليوم.



ويكرر هذا النظام لمدة أسبوع آخر ثم يعطى راحة لمدة أسبوع ثم يكرر لمدة أسبوعين آخرين. من الممكن تناول سلطة الفواكه بدلاً من أي نوع من الفواكه السابقة.